אנטישמיות בקנדה: גבר הוכה לעיני ילדיו, הכיפה הושלכה

אנטישמיות איומה בקנדה: גבר יהודי הותקף באכזריות לנגד עיני ילדיו בלב העיר מונטריאול. התוקף גם השליך את הכיפה של הקורבן לרצפה.

בתיעוד מהאירוע החמור ניתן לראות את התוקף דוחף את הגבר, בעל חזות יהודית ברורה, ולאחר מכן משליך את הכיפה שלו לרצפה ועוזב את המקום, בעוד בתו של הקורבן מבוהלת ומנסה לעזור לו לקום. כל זאת לאור יום ובאמצע הרחוב.

https://x.com/i/web/status/1953946773250052547

ראש העירייה היהודי של המפסטד, שבחבל קוויבק במדינה, ג'רמי לוי, גינה בחריפות את התקרית בציוץ ב-X, כשאמר: "זה מעבר למחריד - זו שערורייה נגד אנושיות בסיסית. בליבה של מונטריאול, אב יהודי הוכה באכזריות מול ילדיו. זו קנדה שמארק קרני אפשר לה להתרקם - מקום שבו חולשה בהנהגה הגבירה את הברוטאליות.

המפסטד עשתה בחירה אחרת מזמן. סירבנו להיכנע לאדישות. הגדלנו את תקציב הביטחון הציבורי שלנו ב-50%, והבטחנו שאנחנו מוכנים, מסוגלים ואיננו מוכנים להסתמך על פוליטיקאים שחסרים את האומץ להגן על אזרחיהם. אנחנו נגן על עמנו - בכל פעם, ללא התנצלות".