"עלול לערער את תמיכת ארה"ב": המכתב האחרון של קירק לנתניהו

הפעיל הפרו-ישראלי צ'ארלי קירק שנרצח במהלך דיבייט, ייעץ לראש הממשלה בנימין נתניהו כיצד להתמודד עם "אנטי-ישראליים" בקרב דור ה-Z ולנצח ב"מלחמת התודעה" המתנהלת נגד ישראל, כך דווח הבוקר (שלישי) בניו יורק פוסט.

במכתב מ-2 במאי קירק כתב לנתניהו שהוא מודאג מ"מגמות אנטי-ישראליות ואנטישמיות" שהגיעו ל"רמות שיא ברשתות החברתיות".

"הצוות שלי ואני בילינו חודשים בניתוח המגמות הללו ובדיונים על רעיונות שיכולים לעזור לך ולמדינתך להתנגד להתפתחויות מטרידות אלה", כתב. "רגשות אנטי-ישראליים יכולים לערער את התמיכה האמריקנית בישראל", ציין.

הרשתות החברתיות

לפני כשבועיים פעיל הימין הפרו-ישראלי קירק נורה למוות באירוע דיבייט שבו השתתף באוניברסיטה במדינת יוטה שבארצות הברית. נשיא ארצות ארצות הברית דונלד טראמפ אישר את דבר מותו ברשתות החברתיות, והורה על הורדת דגלים לחצי התורן בכל רחבי הפדירציה. קירק היה אחד ממובילי דעת הקהל המוכרים ביותר בשנים האחרונות.