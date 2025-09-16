החשוד ברצח צ'ארלי קירק התרברב ברשתות: "זה הייתי אני"

מומלצים -

טיילר רובינסון, החשוד ברצח צ'רלי קירק, הודה בפני חבריו ברשת כי הוא האדם שביצע את הירי שהוביל להריגתו, זמן קצר לפני הסגרתו לרשויות - כך דווח אמש (שני) ב"וושינגטון פוסט".

שני גורמים המעורים בפרטים מסרו לעיתון כי בהודעה מחשבון השייך לחשוד נכתב "היי חברים, יש לי חדשות רעות עבורכם". בהמשך, אמר רובינסון כי "אני הייתי באוניברסיטת יוטה אמש, אני מצטער על כל זה". ההודעה נשלחה כשעתיים לפני שנודע באופן רשמי כי הוא נעצר.

הודעה זו נשלחה מחשבונו של רובינסון לקבוצה פרטית קטנה עם חבריו לרשת. אדם אשר היה בקבוצה זו, וביקש להישאר בעילום שם, אישר כי היא הודעה זו אכן נשלחה על ידי החשוד. אתר האינטרנט "דיסקורד", בו שוחחה הקבוצה, סיפק עותק של הודאתו של רובינסון לרשויות החוק בארצות הברית. מקור מסר ל"וושינגטון פוסט" כי האתר "עובד בשיתוף פעולה הדוק עם ה-FBI". טרם זאת, מסרה "דיסקורד" כי היא לא מצאה ראיות לכך שרובינסון תכנן או קידם את אלימות ברשת שלה.

בתוך כך, ראש ה-FBI, קאש פאטל, אמר כי חוקרים מצאו ראיות DNA המקשרות את טיילר רובינסון לירי בצ'רלי קירק. הוא אמר כי ה-DNA של החשוד נמצא על מגבת שהייתה עטופה סביב הנשק שככל הנראה שימש לירי. בארצות הברית אומרים כי החשוד קפץ מגג לפני שנמלט מהאזור. לדבריהם, הוא המשיך משם ליער סמוך, שם השאיר את כלי הנשק. המשטרה המקומית מסרה כי הוא לא שיתף פעולה בחקירה.