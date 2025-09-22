מומלצים -

ימים ספורים לאחר שהתלוצץ על טיילר רובינסון, החשוד ברצח צ'רלי קירק, בארצות הברית דווח הערב (שני) כי מנחה תוכנית הלילה המפורסם, ג'ימי קימל, צפוי לשוב למסך.

על פי הדיווח, חברת דיסני האחראית על רשת ABC המשדרת את התוכנית, קיימה שיחות רבות עם הטאלנט והגיעו להחלטה להחזיר את התוכנית לשידור כבר מחר בערב.

"ביום רביעי האחרון, קיבלנו את ההחלטה להשעות את הפקת הסדרה כדי למנוע הסתה נוספת של המצב הרגיש עבור ארצנו. זוהי החלטה שקיבלנו משום שחשנו שחלק מההערות היו לא במקום וחסרות רגישות".

כזכור, הסערה החלה בעקבות מונולוג של קימל מיום שני האחרון, שבו אמר כי תנועת "Make America great again" מנסה להפיק רווח פוליטי מהטענות סביב זהותו של טיילר רובינסון - החשוד ברצח קירק.

לדבריו, "כנופיית MAGA מנסה נואשות להציג את הילד הזה, שרצח את צ’רלי קירק, כמשהו אחר שאינו אחד מהם - ועושה הכול כדי לצבור נקודות פוליטיות מזה. ובין כל ההאשמות, הם גם הספיקו להתאבל".