סקר בארה"ב: 60% מהמבוגרים מחזיקים בדעה שלילית על ישראל

כ-60% מהמבוגרים בארצות הברית מחזיקים כיום בדעה שלילית על ישראל, כך על פי סקר של מכון Pew שנערך במרץ והתפרסם בוול סטריט ג'ורנל. זאת, בעקבות האופן שבו היא מנהלת את מלחמותיה בעזה ובאיראן.

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לפי הפרסום בוול סטריט ג'ורנל, ישראל משקיעה עשרות מיליוני דולרים במאמץ להדוף את הגל האנטי-ישראלי בדעת הקהל בארצות הברית, תוך שימוש באסטרטגיות חדשניות שעושות שימוש בבינה מלאכותית וכן תשלום ישיר לכלי תקשורת שמרניים.

ישראל קבעה לשנת 2026 תקציב של למעלה מ-700 מיליון דולר להרחבת המאמצים לשיפור תדמיתה ברחבי העולם, כך מסר שר החוץ גדעון סער בסוף השנה שעברה. יש הטוענים כי מבצע השפעה זה הכרחי כדי להתמודד עם המבצעים שמנהלות איראן והתנועה הפרו-פלסטינית.