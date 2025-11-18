ארה"ב: משרד המשפטים ישחרר את כל מסמכי אפשטיין

בית הנבחרים האמריקני אישר הערב (שלישי) שמשרד המשפטים ישחרר את כל מסמכי אפשטיין. החוק יעבור כעת להצבעה בסנאט.

בית הנבחרים הצביע ברוב של 427 מול 1 בעד אישור הצעת החוק, כאשר חבר הקונגרס הרפובליקני קליי היגינס מלואיזיאנה היה היחיד שהצביע נגדה. יש לציין שמדובר בנושא המוסכם ביותר כרגע בין חברי הקונגרס, כאשר כולם רוצים לראות את המסמכים נחשפים. בימים האחרונים, עוד ועוד מסמכים שוחררו החוצה וחשפו קשרים חדשים ואולי אף שערוריות חדשות בפרשת אפשטיין.