ארה"ב סוערת: אמה של מגישת חדשות נחטפה מביתה

ארצות הברית סוערת היום (שלישי) בשל החשש לפיו אמה של מגישת תוכנית בוקר באריזונה סוואנה גאטרי, נחטפה מביתה. רשת NBC פתחה במבצע שידורים מיוחד, בניסיון להוביל לאיתור ננסי בת ה-84, אמה של המגישה. החוקרים מעריכים כי מדובר בחטיפה, וכי היא הוצאה מביתה - בניגוד לרצונה.

השריף של המחוז ציין כי ביתה של הנעדרת הוא "זירת פשע" - וייתכן כי היא הוצאה מביתה באמצע הלילה - כך שלא נשלל חשד לחטיפה. על פי הדיווחים, גאטרי בת ה-84 נראתה לאחרונה מחוץ לביתה במוצאי השבת האחרונה. היא סובלת מקשיי ניידות ונוטלת מספר תרופות מדי יום. "הפסקתן - עשויה להיות קטלנית", הדגישה השריף, "היא 'בריאה' ו'חדה כתער', ואינ הסובלת מבעיות קוגניטיביות או דמנציה".

הצהרתו של השריף עוררה תגובות סוערות, כאשר השריף העריך בשיחה עם NBC כי מדובר בחטיפה - אך בהמשך, משרדו פרסם הבהרה לפיה הוא לא התכוון לרמוז כי היא נלקחה ממיטתה.

עוד ציין כי הגורמים הרשמיים מעריכים שהיא ספגה פגיעה פיזית כאשר נלקחה בניגוד לרצונה, אך לא סיפק פרטים נוספים. בהמשך הוא סירב לאשר או להכחיש האם היא נפצעה בצורה כלשהי.