התכתבויות חדשות של אפשטיין: "טראמפ ידע על הבנות"

רשת CNN האמריקנית פרסמה היום (רביעי) התכתבויות חדשות של עבריין המין ג'פרי אפשטיין, שהורשע והתאבד בכלא, מהן עולה כי הזכיר את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מספר פעמים במהלך 15 השנים האחרונות לחייו באיימלים ששלח למקורב לטראמפ.

מהאימיילים עולה כי הם נשלחו למקורבתו של אפשטיין, ג’יזלין מקסוול, עבריינית מין שהורשעה, ולסופר מייקל וולף, כללו התבטאויות שבהן אפשטיין טוען שטראמפ בילה "זמן ניכר עם אישה שהייתה קורבן של אפשטיין". האימיילים כוללים גם הודעה שבה אפשטיין טוען שטראמפ "ידע על אותן בנות".

האימיילים פורסמו גם על ידי הדמוקרטים בוועדת הפיקוח של בית הנבחרים, לאחר שהשיגו אותם בעקבות צו סומך שנשלח לעיזבון של אפשטיין מוקדם יותר השנה. יובהר כי טראמפ לא קיבל ולא שלח אף אחת מההודעות, שהתקבלו ברובן לפני כהונתו כנשיא.

באימייל אחד מה־2 באפריל 2011 רשם אפשטיין למקסוול: “אני רוצה שתקבלי אותו. הוא טראמפ.. (נמחק מהמייל) בילה שעות אצלי בבית, זה מעולם לא הוזכר".

ההתכתבות האחרונה כללה גם אימיילים בין אפשטיין לוולף, בהם אחד מפברואר 2019, במהלך הקדנציה הראשונה של טראמפ וכשבעה חודשים לפני שאפשטיין התאבד בכלא. לפי האימייל, אפשטיין כתב לוולף להתייחס לטענת טראמפ כי ביקש ממנו להתפטר ממועמדותו למנוי במועדון מר-א-לאגו של הנשיא. "טראמפ אמר שהוא ביקש ממני להתפטר", כתב אפשטיין, "כמובן שהוא ידע על הבנות, כי ביקש מג'יזליין להפסיק".

באימייל נוסף שפורסם מה־15 בדצמבר 2015 כתב וולף לאפשטיין: "אני שומע ש-CNN מתכננת לשאול הערב את טראמפ על יחסיו איתך, או בשידור או בשיחת העיתונאים לאחר מכן". אפשטיין השיב: "אם נוכל לנסח עבורו תשובה, מה לדעתך היא צריכה להיות?".

וולף: "אני חושב שאתה צריך לתת לו לתלות את עצמו. אם הוא יגיד שהוא לא היה בטיסה ולא בבית, אז זה נותן לך יתרון יחסי ציבורי ופוליטי. אתה יכול לתלות אותו באופן שעלול לייצר תועלת חיובית עבורך, או, אם באמת ייראה שהוא עלול לנצח, תוכל להציל אותו. כמובן, ייתכן שכאשר יישאל, הוא יגיד שג'פרי הוא איש נהדר ונעשה לו עוול ושזה קורבן של פוליטיקלי קורקט".