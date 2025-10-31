מורשתו הבנויה של טראמפ: מאחורי אולם הנשפים של הבית הלבן | מיוחד לסופ"ש

היסטוריית השיפוצים של הבית הלבן רוויה בשינויים, שכן לאורך השנים נשיאים השאירו בו את חותמם, אם כי השינויים שנעשו בו לא תמיד בלטו במידה ניכרת. לעומת זאת, השיפוץ המסיבי שמתכנן טראמפ לאגף המזרחי של הבית הלבן בולט בחריגותו. "כמעט כל נשיא שחי בבית הלבן היפהפה הזה ביצע מודרניזציות ושיפוצים משלו", אמרה דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט.

הפעם מדובר בשיפוץ נרחב למדי, בהתחשב בכך שהריסת האגף המזרחי והפיכתו לאולם נשפים גדול ממדים מוערך בשווי 300 מיליון דולר. מאות המיליונים האלה לא ייצאו מכיסיהם של משלמי המסים האמריקנים, אלא מכספי תרומות ומכספו של טראמפ עצמו – עובדה שבה טראמפ מרבה להתרברב. לבניית האולם הנשיא טראמפ בחר במשרד האדריכלים מק'קררי כאדריכל הראשי, הידוע בעיצובו האדריכלי הקלאסי.

טראמפ הסביר את נחיצותו של אולם נשפים בבית הלבן בכך שבנייתו תאפשר להימנע מנוהג אירוח ארוחות ערב אלגנטיות רשמיות בבית הלבן בתנאים פחות אלגנטיים הקיימים כיום – באוהלים על הדשא/ ההריסה החלה ב-20 באוקטובר ועוררה זעם בקרב הציבור ובקרב דמוקרטים רבים.

הבית הלבן דחה את הביקורת והודיע יום לאחר מכן כי יגיש תוכניות לבניית אולם הנשפים לבדיקה על ידי הוועדה הלאומית לתכנון הבירה, המפקחת על הבנייה הפדרלית בוושינגטון ובמדינות השכנות - למרות שההריסה כבר החלה.

ואמנם הוספת אולם נשפים לבית הלבן אינה תוצאה של יוזמה רגעית, וקדמה לה מחשבה ארוכת שנים. טראמפ, עוד בימיו כאיל נדל"ן, הביע עניין בבניית אולם נשפים גדול בבית הלבן. כבר בשנת 2010 הוא התקשר ליועץ בכיר של הנשיא דאז, ברק אובמה, והציע לו להוסיף אולם נשפים לבית הלבן. ההצעה, כפי שידוע לנו היום, לא נענתה.

השינוי המהותי בשיפוץ הנוכחי לעומת שיפוצים קודמים בבית הלבן הוא שהפעם לא מדובר בשינוי תכלית או בשיפוץ נקודתי – אלא בהריסתו של אגף שלם. טראמפ מצידו, ציין כי מדובר ב"בניין קטן מאוד" ש"מעולם לא נחשב לגדול".

בעת שגודלו הפיזי של האגף המזרחי בבית הלבן הוא אכן קטן יחסית, משמעותו ההיסטורית - גדולה: פחות לנשיא, ויותר לגברת הראשונה. לאורך השנים זוהה האגף המזרחי עם עבודתה של הגברת הראשונה, ושימש למשרדה. ככזה, האגף המזרחי נחשב למקום של אירועים חברתיים מאשר התנגשויות פוליטיות שמקומן באגף המערבי.

הריסת האגף המזרחי הביאה גם להרס המשרדים של הצוות של מלאניה טראמפ וגרמה להפסקת הסיורים בבית הלבן לציבור הרחב. בקדנציה הנוכחית של הנשיא טראמפ, בילתה הגברת הראשונה זמן מועט באגף המזרחי - ששימש זה מכבר כנקודת כניסה לאירועים גדולים בבית הלבן כמו ארוחות ערב וקבלות פנים ממלכתיות. בעוד הקירות המשיכו ליפול כחלק ממאמצי ההריסה של המבנה – מלאניה טראמפ לא הגיבה על המתרחש.

ההיסטוריה של האגף המזרחי של הבית הלבן הולכת אחורה לתחילת המאה הקודמת: האגף המזרחי נבנה לראשונה בשנת 1902 ועוצב מחדש בתקופת ממשלו של פרנקלין ד. רוזוולט. בתחילה שימשה הכניסה ככניסה לכרכרות אך בהמשך הפכה לאגף המזרחי המודרני, והתווספה לו קומה שנייה. לבנייתו של האגף היו היבטים פרקטיים: עם מלחמת העולם השנייה, נבנה במקום בונקר תת-קרקעי לשעת חירום והבניין היה זקוק להסתרה. רוזלין קרטר הפכה לגברת הראשונה שהשתמשה באגף המזרחי כמשרדה בשנת 1977.

ובזמן שהשיפוץ הנוכחי כרוך בשינוי פיזי עצום, נושא מדובר נוסף הוא שמו של אולם הנשפים החדש. בעוד שטראמפ הכחיש כי יקרא לאולם על שמו, נותר רק לחכות ולראות.