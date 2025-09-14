ארה"ב: צחקו על רצח צ'רלי קירק - ומצאו את עצמם מפוטרים

מומלצים -

לפחות 15 בני אדם פוטרו מעבודותיהם בארצות הברית לאחר שהביעו שמחה או צחוק על על הרצח של פעיל הימין צ'ארלי קירק ברשתות החברתיות, כך דווח היום (ראשון) ב"רויטרס".

גל תגובות ברשתות החברתיות, שנע בין בדיחות ולעיתים אף חגיגות סביב מותו של צ'רלי קירק, ועד התבטאויות של מחוקקים ופרשנים שהתמקדו בעברו - עורר במהרה קמפיינים מאורגנים נגד אותם המגיבים.

כאמור, לפי בדיקה של רויטרס, לפחות 15 בני אדם פוטרו או הושעו בעקבות פרסומים ברשתות החברתיות על הרצח. המספר כולל עיתונאים, אנשי אקדמיה ומורים, ונשען על ראיונות, הודעות פומביות ודיווחים בתקשורת מקומית. ביום שישי האחרון פוטרה עובדת זוטרה בנאסד"ק לאחר שהעלתה פוסטים על מותו של קירק.

אחרים ספגו הטרדות מקוונות, או גילו שמשרדיהם הוצפו בשיחות טלפון שקראו לפיטוריהם - חלק מגל הזעם הציבורי שפרץ מאז הרצח. גם חברת התעופה אמריקן איירליינס פיטרה עובדים שחגגו את הרצח של צ׳ארלי קירק. שר התחבורה דאפי הבהיר ברשת: "התנהגות כזו היא מזעזעת והם צריכים להיות מפוטרים".

אתר בשם “Charlie’s Murderers” טוען כי קיבל כמעט 30 אלף פניות עם שמות של אנשים שצחקו או הביעו שמחה על הירצחו של קירק, כך לפי הודעה שפורסמה בעמוד הבית שלו.

על פי ההצהרה, האתר עתיד להפוך בקרוב למסד נתונים פתוח לחיפוש, שיכלול את כל 30 אלף השמות - עם אפשרות סינון לפי מיקום כללי ותחום עיסוק. “זהו ארכיון קבוע ומתעדכן של פעילים רדיקליים הקוראים לאלימות”, נכתב שם.

אולם בפועל, רבים מהאנשים ששמם נכלל באתר אינם מזוהים כפעילים פוליטיים, וגם לא נראים כאלה שקראו בפועל לאלימות. מנהלי האתר לא מסרו תגובה לפניות עיתונאים. ביום שישי פתח האתר גם חשבון ברשת ה־X.