מיליארדי דולרים שהלכו לפח: מאחורי הכאוס בוושינגטון | מיוחד לסופ"ש

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חתם ביום רביעי על החוק המסיים באופן רשמי את השבתת הממשל הארוכה ביותר בתולדות המדינה. ההשבתה, שנמשכה 43 ימים, נגרמה בגלל כישלונם של הרפובליקנים והדמוקרטים להגיע להסכמה על תקציב זמני.

ארצות הברית היא הדמוקרטיה היחידה בעולם שבה שירותים ממשלתיים מושבתים לחלוטין בהיעדר תקציב מאושר, תופעה שהשלכותיה הורגשו בכל פינה במדינה. בשבוע האחרון להשבתה, הפגיעה הגיעה לשיא במגזר התעופה, כאשר מחסור חמור בכוח אדם במינהל התעופה הפדרלי (FAA) הוביל לביטול ושיבוש של עשרות אלפי טיסות.

מיליונים ללא משכורת ונזק של מיליארדים

השבתה ממשלתית מתרחשת כאשר הקונגרס אינו מצליח להעביר תקציב למימון הממשלה עד לתחילת שנת הכספים ב-1 באוקטובר. כתוצאה מכך, הממשלה מפסיקה לממן את כל תפקידיה המוגדרים "לא חיוניים". להשבתה הנוכחית היו השלכות אדירות. הממשל הפדרלי הוא המעסיק הגדול ביותר בארה"ב, וכ-1.4 מיליון עובדים הושפעו ישירות מהמשבר. מתוכם, כ-670 אלף הוצאו לחל"ת (חופשה ללא תשלום), בעוד כ-730 אלף עובדים "חיוניים", כמו חיילים בשירות פעיל ואנשי ביטחון בנמלי תעופה, נאלצו להמשיך לעבוד מבלי לדעת מתי יקבלו את שכרם. בניגוד אירוני, חברי הקונגרס האחראים למחדל המשיכו לקבל את משכורותיהם כרגיל.

הפגיעה הכלכלית חרגה הרבה מעבר לוושינגטון הבירה, שכן רק 15% מעובדי הממשל מתגוררים בה. הפסקת ההכנסה הפתאומית של מאות אלפי עובדים ברחבי המדינה פגעה בכלכלה כולה. משרד התקציב של הקונגרס (CBO) העריך כי הנזק הישיר לכלכלת ארה"ב מההשבתה עומד על יותר מ-12 מיליארד דולר.

השכבות החלשות שילמו מחיר כבד במיוחד. תוכניות סיוע מרכזיות, כמו תוכנית תלושי המזון (SNAP) שעליה מסתמכים למעלה מ-40 מיליון אמריקאים, רבים מהם ילדים, עמדו בפני סכנת שיבושים חמורים.

קרב על הבריאות ופיליבסטר עיקש: מה גרם למשבר?

זו אינה ההשבתה הראשונה, אך היא הארוכה מכולן. השבתות קודמות, כמו זו שנמשכה 21 ימים בתקופת הנשיא קלינטון (1995-1996) או 35 ימים בקדנציה הראשונה של טראמפ (2018-2019), מתגמדות לעומת המשבר הנוכחי.

הסיבה למבוי הסתום הייתה מחלוקת עקרונית בנושא שירותי הבריאות. הדמוקרטים סירבו לתמוך בתקציב שלא יכלול הארכה של סובסידיות ל"חוק הגנת החולה וטיפול בר השגה" (ACA), המוכר יותר כ"אובמה-קר". סובסידיות אלו, שאמורות היו לפוג בתחילת ינואר, מוזילות את ביטוחי הבריאות עבור מיליוני אזרחים. הרפובליקנים, בראשות הנשיא טראמפ, התעקשו על תקציב "נקי" ודרשו לדון בסוגיית הבריאות במועד מאוחר יותר.

הקיפאון הפוליטי התאפשר בזכות כלל בסנאט המכונה "פיליבסטר", המחייב רוב של 60 מתוך 100 סנאטורים כדי להעביר חקיקה משמעותית. לרפובליקנים, המחזיקים ב-53 מושבים, לא היה הרוב הדרוש, והדמוקרטים השתמשו בכוחם כדי לחסום את התקציב. הנשיא טראמפ קרא שוב ושוב לביטול הפיליבסטר, אך סנאטורים משתי המפלגות, כולל המנהיג הרפובליקני ג'ון ת'ון, התנגדו למהלך, מתוך הבנה שהכלל מגן גם על מפלגת המיעוט – תפקיד שכל מפלגה עשויה למצוא את עצמה בו בעתיד.

הפשרה שהושגה – והמשבר הבא שכבר באופק

לאחר 41 ימים, הפתרון הגיע מכיוון לא צפוי. קבוצה של שמונה סנאטורים דמוקרטים מתונים, שרובם צפויים לפרוש, חברו לרפובליקנים והצביעו בעד הצעת פשרה.

ההסכם שהושג מממן את הממשלה באופן זמני בלבד, עד סוף ינואר 2026. הוא כולל מימון מלא לתוכניות המזון והסיוע לנשים וילדים, מבטיח תשלום רטרואקטיבי לעובדים שהוצאו לחל"ת ומבטל פיטורים שתוכננו. בתמורה לתמיכתם, הובטח לדמוקרטים כי הסנאט יקיים הצבעה נפרדת על הארכת סובסידיות הבריאות עד אמצע דצמבר – הבטחה לקיום דיון, אך לא לתוצאותיו.

העסקה אמנם פתחה מחדש את הממשל, אך הרגיזה רבים באגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית. חשוב מכך, היא מהווה פלסטר זמני בלבד. כשהמימון הנוכחי יפוג בסוף ינואר, הקונגרס והנשיא ימצאו את עצמם בדיוק באותה נקודה, וסכנת ההשבתה תחזור לאיים על אמריקה פעם נוספת