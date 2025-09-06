"גוזלים כספים": ארה"ב באיום מפורש על האיחוד האירופי

מומלצים -

הנציבות האירופית הטילה במהלך השנים האחרונות מספר קנסות על חברות טכנולוגיה אמריקניות שונות, בהן גוגל ואפל, זאת בשל הפרה של חוקים, תקנות ועקרונות של מדינות האיחוד האירופי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס במהלך הלילה (בין שישי לשבת) לקנס הגבוה שהוטל ביבשת על גוגל, ותקף את המהלך.

"אירופה 'הכתה' את גוגל - חברה אמריקנית גדולה נוספת - בקנס בסך של כ-3.5 מיליארד דולרים, ובכך גזלה למעשה כסף שיכל ללכת להשקעה ולתעסוקה אמריקנית", אמר בבית הלבן, "זאת בנוסף לקנסות ומיסים רבים שהוטלו על גוגל וחברות אמריקניות נוספות".

נשיא ארצות הברית הוסיף: "מדובר במהלך לא הוגן, ומשלם המיסים האמריקני לא יסבול זאת. כפי שאמרתי בעבר, הממשל שלי לא יאשר לפעולות המפלות הללו להימשך". טראמפ הזכיר את הקנסות שהוטלו על אפל, בסך 17 מיליארד דולרים: "לפי דעתי, הקנס לא היה צריך להיגבות ואפל צריכה לקבל את כספה בחזרה. אנחנו לא יכולים לתת לזה לקרות לתושייה האמריקנית המבריקה וחסרת התקדים".

טראמפ שיגר איום כלפי מדינות האיחוד האירופי: "אם זה יקרה - איאלץ לפתוח בהליך 301 כדי לבטל את העונשים הלא הוגנים הללו, המוטלים על חברות אמריקניות משלמות מיסים". כאמור, מדובר בסעיף מתוך חוק הסחר האמריקני, המאפשר לנציב המסחר לנקוט בצעדים נגדיים, דוגמת מכסים, נגד מדינות שפוגעות בפרקטיקות מסחר הוגנות או מפרות הסכמי סחר.

כזכור, הנציבות האירופית הודיעה אתמול כי קנס בסך 3.5 מיליארד דולרים יוטל על גוגל, זאת בגין "ניצול לרעה של מעמדה הדומיננטי בשוק טכנולוגיות הפרסום". באיחוד מאשימים את ענקית הטכנולוגיה אמריקנית בעיוות שוק הפרסום המקוון, באמצעות העדפת שירותיה שלה לרעת מתחרים, מפרסמים ומוציאים לאור מקוונים.

עוד נכתב בהודעת הנציבות כי "בעלותה של אפל על חלקים שונים במערכת הפרסום הדיגיטלי, כולל המערכת באמצעותה מפרסמים יכולים לרכוש ולפרסם מודעות מקוונות, יוצרת 'ניגודי עניינים'".