הפגנה בניו יורק נגד ממדאני: "יהודים מותקפים - והוא מלבה את האש"

מאות מפגינים מהקהילה היהודית התכנסו ביום אתמול (ראשון) בשכונת האפר וסט סייד בניו יורק למחאה חריפה נגד ראש העיר האנטי ישראלי זוהרן ממדאני, ימים ספורים לאחר שגבר יהודי וגבר אסיאתי נדקרו באזור בידי תוקף שצעק "אללה אכבר" - אירוע שנחקר כפשע שנאה חמור.

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המפגינים, לצד פוליטיקאים ומובילי דעת קהל, האשימו את ראש העיר כי הרטוריקה החריפה שלו נגד ישראל והסרטון שפרסם שבו קרא לממשל הפדרלי לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו, מעודדים אלימות ומלבים את האנטישמיות בעיר. מועמד המפלגה הרפובליקנית לתפקיד המושל, ברוס בלייקמן, קרא באירוע לפעולה חקיקתית תקיפה יותר נגד פשעי שנאה והאשים: "זה מה שקורה כשרטוריקה של ראש עיר מעודדת דמוניזציה של תושבים יהודים".

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בתגובה לטענות הקשות שכוונות כלפיו, דחה ראש העיר ממדאני את ההאשמות והבהיר כי אין בעיר כל סובלנות לגילויי אנטישמיות או קנאות מכל סוג שהוא. "כשאנחנו משמיעים ביקורת על מדינת לאום או על מדיניות, עלינו לזכור שאלו ביקורות בדיוק על כך - לעולם לא על עם, לעולם לא על אמונה", טען ראש העיר לחדשות CBS.

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מנגד, התייצבו מול ההפגנה חרדים קיצוניים מזרם נטורי קרתא, והגנו על עמדת ראש העיר בטענה כי הוא "עושה טובה ליהודים" בכך שהוא מפריד בין הדת לבין פעולות המדינה.

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הסערה סביב דבריו של ראש העיר הגיעה גם לדרגים המדיניים הגבוהים ביותר. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לנושא בראיון לרשת "פוקס ניוז" ואמר כי "כל הדבר הזה שראש עיריית ניו יורק מתבסס עליו, האישומים הפליליים המפוברקים האלה - בזה הוא משתמש, ותראו מה הוא עושה, הוא מלבה שנאה".

נתניהו הבהיר כי אינו מודאג מצווי המעצר שהוצאו על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, וכי בכוונתו להגיע כרגיל לניו יורק בחודש ספטמבר הקרוב כדי להשתתף בעצרת הכללית של האו"ם.