טראמפ: "הושגה התקדמות אך אין הסכם", פוטין דרש: "שזלנסקי לא יחבל במו"מ"

מומלצים -

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נועדו הלילה (בין שישי לשבת) באלסקה במשך שלוש שעות, פרק הזמן הארוך ביותר שבו השניים נפגשו. בתום הפסגה, שעסקה בסיום מלחמת רוסיה-אוקראינה, מסרו הצהרה לתקשורת. שני המנהיגים הסכימו שהושגה התקדמות, אך עדיין ללא הסכם.

טראמפ הכריז כי: "אין הסכם עד שיש הסכם, השגנו התקדמות נהדרת, הסכמנו על רוב הדברים, נותרו כמה סוגיות לא גדולות לפתור". פוטין מצדו אמר שהוא מצפה מנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ומאירופה "לא לטרפד את המגעים".

פוטין שעלה למסור הצהרה לפני הנשיא המארח טראמפ, אמר עוד כי "השיחות היו קונסטרוקטיביות", והודה לטראמפ על ההזמנה להגיע לאלסקה. בנוסף טען כי הוא רוצה באמת ובתמים להביא לסיום המלחמה, אך שב והדגיש שכדי לעשות זאת יש לפתור את "שורשי הסכסוך", הנוגעים לדרישה שאוקראינה לא תצטרף בעתיד לנאט"ו, בו רואה רוסיה איום אסטרטגי. כמו כן, דרש שיוטלו על קייב הגבלות שיבטיחו בפועל את הימצאותה תחת מעגל ההשפעה הרוסי. "אנחנו מצפים שקייב ובירות אירופה יראו זאת באופן קונסטרוקטיבי, לא יציבו אף מכשול ולא ינסו לשבש את ההתקדמות שהחלה באמצעות פרובוקציות ותככים מאחורי הקלעים".

נשיא ארה"ב, שדיבר אחריו, הדגיש, כפי שעשה עוד לפני המפגש הלילה, כי את ההחלטה על הפסקת אש צריך לקבל ביחד עם אוקראינה, שנשיאה זלנסקי לא הוזמן לפסגה. עוד הודיע כי ישוחח בקרוב טלפונית עם הנשיא האוקראיני ומנהיגים נוספים בנאט"ו ויעדכן אותם בתוצאות השיחות. "זה בסופו של דבר בידיים שלהם", אמר.

בסיום ההצהרות פנה פוטין לטראמפ באנגלית ואמר בחיוך: "בפעם הבא, במוסקבה". טראמפ, שנראה מופתע מעט, אמר: "לא הייתי נלהב כל כך אבל אני מקווה". בתום הפסגה המריא פוטין חזרה לרוסיה.

טרם המראתו לפגישה, אמר טראמפ במהלך שיחה עם עיתונאים כי "משהו הולך לצאת מהפסגה. לא יהיו עסקים איתם עד שהמלחמה תגמר". הוא התייחס לתקיפות של רוסיה על אוקראינה ביממות האחרונות ואמר: "אני חושב שהם רוצים משא ומתן. פוטין חושב שזה מעניק לו כוח - אני חושב שזה פוגע בו".

הנשיא האמריקני התייחס גם לאפשרות של עסקים עם רוסיה: "אם תהיה התקדמות נוכל לדון בזה - פוטין מעוניין בכלכלת טראמפ". עוד הזהיר שבמידה ולא תהיה התקדמות "יכולות להיות לכך השלכות משמעותיות".

בתוך כך, נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי פרסם ציוץ ברשת ה-x וכתב כי "זה הזמן לסיים את המלחמה. הפסגה בין טראמפ לפוטין צריכה לסלול את הדרך לשלום צודק, ולדיון ענייני בין שלושת המנהיגים. אנחנו בונים על ארצות הברית. אנחנו מוכנים, כתמיד, לעבוד ביעילות האפשרית".