ג'יימס הנדי, שחקן הוליוודי ותיק המוכר בין היתר מהופעותיו בסרטים שוברי הקופות "טופ גאן: מאווריק" ו"ג'ומנג'י", נרצח באכזריות בדקירות סכין. על פי החשד, מי שעומד מאחורי המעשה הוא מייקל גלדהיל (44), בנה של בת זוגו של השחקן, שהתגורר עמם.

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משטרת לוס אנג'לס מסרה הבוקר (שישי) כי האירוע התרחש ביום רביעי בבוקר בשכונת טרזנה שבעמק סן פרננדו. כוחות החירום והמשטרה הוזעקו לשכונת המגורים השקטה בעקבות שיחה מצמררת למוקד 911, שבה אמר המטלפן למוקדן: "אני בן האדם, וזה עתה הרגתי את איש החטא".

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עם הגעתם של השוטרים לזירה, הם גילו את הנדי כשהוא שוכב מחוסר הכרה בחצר הקדמית של הבית, כשהוא סובל ממספר פצעי דקירה עמוקים בפלג גופו העליון ובחזהו. הוא פונה בדחיפות לבית חולים מקומי, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

זמן קצר לאחר מכן, החשוד, מייקל גלדהיל, סימן לניידת משטרה שעברה באזור, הזדהה בפני השוטרים ואמר להם כי הוא האדם שהם מחפשים. גלדהיל נעצר באופן מיידי בחשד לרצח, ובית המשפט קבע את סכום הערבות שלו על שני מיליון דולרים. המשטרה ציינה כי בשלב זה המניע המדויק לתקיפה הקטלנית עדיין אינו ברור, והחקירה נמשכת.

קריירת המשחק של ג'יימס הנדי נפרסה על פני כחמישה עשורים, החל משנות ה-70, וכללה קרוב ל-150 תפקידים שונים על המסך הגדול והקטן. בין תפקידיו הבולטים, גילם את המוציא לפועל בסרט הפולחן "ג'ומנג'י" (1995) לצד רובין וויליאמס, והופיע בסרטים כמו "טאפס" (1981).

בשנים האחרונות זכה להכרה מחודשת כשהופיע לצד טום קרוז בסרט ההמשך המצליח "טופ גאן: מאווריק" (2022), שם גילם את דמותו של ג'ימי הברמן. בנוסף, היה פנים מוכרות על מסך הטלוויזיה האמריקני, עם הופעות אורח ותפקידים בסדרות מופת רבות, בהן "תיקים באפלה", "הבית הלבן", "בוורלי הילס 90210", "ER", "CSI" ו"מחשבות פליליות".