תיעוד דרמטי מניו יורק: פיצוץ לאור יום מחוץ למשרדי רשות ההגירה וה-FBI

מטען חבלה התפוצץ היום (שני) מחוץ לבניין פדרלי ברחוב פלאזה 26 שבמנהטן, ניו יורק, וחשוד במעשה נלקח למעצר בזירה. הבניין שבו התרחש האירוע מאכלס עשרות סוכנויות ממשלתיות רגישות, בהן ה-FBI, רשות האזרחות וההגירה (USCIS), וסוכנות אכיפת ההגירה והמכס (ICE).

רשויות החוק שהוזעקו למקום בעקבות קול הנפץ איתרו את החשוד כשהוא מצויד בקסדה, אמצעי תאורת הלוגן ובלוני פחמן דו-חמצני. על פי מידע ראשוני שמסרו גורמי אכיפת החוק, התקיפה הוגדרה כפעולה ממוקדת המכוונת נגד סוכנות ההגירה ICE.

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רגע הפיצוץ

החשוד נשא עמו שני כלי נשק שנראו אמיתיים לחלוטין אך התבררו כרובי חצים או רובי איירסופט, כאשר אחד מהם היה נשק ארוך בתוך עגלת קניות. סרטונים שפורסמו מזירת האירוע תיעדו עשן סמיך המיתמר בחזית המבנה ואת כוחות המשטרה הרבים כשהם עוצרים את החשוד.

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צוותי כיבוי האש של ניו יורק הגיעו במהירות למקום כדי לכבות את הלהבות שפרצו בעקבות המטען. מקורות ביטחוניים בכירים מסרו לרשת CBS News כי "מידע ראשוני מצביע על כך שזיקוקים שהונחו בתוך פח אשפה הם שגרמו לפיצוץ", ובמקביל הבהירו גורמי אכיפת החוק כי מבדיקה ראשונית עולה שלא בוצע ירי חי במהלך האירוע.

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בעקבות התקרית והפעילות המשטרתית הנרחבת באזור, המשטרה המקומית קראה לציבור הרחב להימנע מלהגיע לאיזור. כוחות הביטחון חסמו צירים מרכזיים והודיעו כי הציבור הרחב צריך להיערך לעיכובי תנועה כבדים, חסימות כבישים ושיבושים משמעותיים במערך התחבורה הציבורית באזור מנהטן התחתונה. כוחות המשטרה והסוכנויות הפדרליות ממשיכים בבדיקת נסיבות האירוע ובחקירת החשוד שנעצר בזירה.