מדורו בפתח משפטו בניו יורק: "אני אדם הגון וחף מפשע"

נשיא וונצואלה ניקולס מדורו הגיע הערב (שני, שעון ישראל) לבית המשפט בניו יורק לתחילת משפטו, יחד עם אשתו סיליה פלורס. עם תחילת הדיון, כפרו השניים באשמות נגדם, מדורו טען כי הוא חף מפשע.

"אני אדם בסדר, אני נשיא וונצואלה", אמר מדורו בפתח משפטו. בהמשך, כשהתבקש על ידי השופט להזדהות, אמר כי הוא "נחטף". "אני לא מכיר את זכויותיי בבית המשפט, אתה מכיר לי אותם עכשיו", אמר לשופט בדיון.

על פי התובעת הכללית, פאם בונדי, מדורו עומד בפני האישומים הבאים: נרקו-טרור, קשירת קשר לייבוא ​​קוקאין, החזקת מקלעים ואמצעי הרס, וקשירת קשר להחזקת מקלעים ואמצעי הרס נגד ארצות הברית.

התיק נגד נשיא מדורו הוקצה לשופט הפדרלי הוותיק אלווין ק' הלרשטיין, בן 92, המכהן במחוז הדרומי של ניו יורק. הלרשטיין מונה ואושר לתפקידו בשנת 1998 על ידי הנשיא ביל קלינטון, ומשמש מאז 2011 כשופט בכיר. לאורך השנים דן בשורה של תיקים רגישים ובעלי חשיבות לאומית, ובהם הליכים הקשורים לפיגועי ה־11 בספטמבר 2001, לטרור ולביטחון לאומי.

רק לפני יומיים התבצע המבצע הצבאי האמריקני ללכידתו של מדורו. לפי דיווחים ב"ניו יורק טיימס", המבצע גבה מחיר דמים כבד, עם לפחות 60 הרוגים בוונצואלה, בהם אנשי צבא ואזרחים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם לאחר המבצע: "ביצענו בהצלחה תקיפה רחבת היקף נגד ונצואלה ומנהיגה, הנשיא ניקולס מדורו, אשר נלכד יחד עם אשתו וגורש מהמדינה. מבצע זה בוצע בשיתוף פעולה עם כוחות אכיפת החוק האמריקניים".