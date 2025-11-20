"אולי האמת תתגלה": טראמפ חתם על שחרור מסמכי אפשטיין

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם הלילה (חמישי) על הצו לשחרור מסמכי אפשטיין, זאת אחרי שמוקדם יותר השבוע החליט הסנאט פה אחד על המהלך, שיחייב את משרד המשפטים לשחרר את כל המסמכים.

במעמד החתימה, טראמפ התבטא נגד הדמוקרטים והצהיר: "אולי האמת על הקשר שלהם למסמכים תתגלה בקרוב - הרגע חתמתי על מסמכי אפשטיין". עוד אמר על ג'פרי אפשטיין, עבריין המין המורשע שהתאבד בכלא ב-2019, כי הוא "היה דמוקרט כל חייו, תרם אלפי דולרים לפוליטיקאים דמוקרטים והיה קשור עמוקות לדמויות דמוקרטיות ידועות רבות כמו ביל קלינטון (שטס במטוסו 26 פעמים), לארי סאמרס (שזה עתה התפטר ממועצות מנהלים רבות, כולל הרווארד), הפעיל הפוליטי "הסליזבג" ריד הופמן ועוד רבים".

עוד ציין הנשיא כי "בהוראתי, משרד המשפטים כבר העביר קרוב ל-50 אלף עמודים של מסמכים לקונגרס. אל תשכחו - ממשל ביידן לא העביר אפילו קובץ או עמוד אחד הקשורים לדמוקרט אפשטיין, וגם לא דיברו עליו מעולם. הדמוקרטים השתמשו בסוגיית 'אפשטיין', שמשפיעה עליהם הרבה יותר מאשר על המפלגה הרפובליקנית, כדי לנסות ולהסיח את הדעת מהניצחונות המדהימים שלנו, כולל הצעת חוק קיצוצי המס הגדולה והיפה, גבולות חזקים, אין גברים בספורט נשים או טרנסג'נדרים לכולם, עצירת האינפלציה שוברת השיאים, הורדת מחירים... ואפילו הנחת תבוסה ענקית לדמוקרטים באסון הסגר האחרון".

"במשך שנים, אומתנו הגדולה נאלצה לסבול את רוסיה, רוסיה, רוסיה, אוקראינה, אוקראינה, אוקראינה, תרמית ההדחה מספר 1, תרמית ההדחה מספר 2, ועוד ציד מכשפות והונאות רבות שיצרו הדמוקרטים, שכולן היו נוראיות ומפלגות עבור ארצנו, ונעשו כדי לבלבל, להסיט את הדעת ולהסיח את הדעת מהעבודה הגדולה שעושים הרפובליקנים וממשל טראמפ. תרמית זו תפגע בדמוקרטים בדיוק כמו כל השאר", הוסיף הנשיא.

נזכיר כי ביום שלישי האחרון, בית הנבחרים האמריקני אישר שמשרד המשפטים ישחרר את כל מסמכי אפשטיין. לאחר מכן החוק עבר להצבעה בסנאט ושם כאמור אישרו אותו פה אחד. מדובר בנושא המוסכם ביותר כרגע בין חברי הקונגרס, כאשר כולם רוצים לראות את המסמכים נחשפים. בימים האחרונים, עוד ועוד מסמכים שוחררו החוצה וחשפו קשרים חדשים ואולי אף שערוריות חדשות בפרשת אפשטיין. נציין עוד כי גם שמו של טראמפ נקשר לא פעם במסמכים.