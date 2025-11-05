אסון בארה"ב: לפחות 7 הרוגים בהתרסקות מטוס מטען בקנטקי

מטוס מטען של חברת UPS התרסק אתמול (שלישי) בסמוך לשדה התעופה הבינלאומי ע"ש מוחמד עלי בעיר לואיוויל, שבקנטקי. לפחות שבעה בני אדם נהרגו, בהם ארבעה עובדים שהיו על הקרקע. 11 נוספים נפצעו. על פי הדיווחים הראשוניים, המטוס ניסה להמריא בדרכו להונולולו שבהוואי, אך זמן קצר לאחר תחילת ההמראה פרצה אש באחד המנועים והוא צנח אל הקרקע והתלקח.

השריפה שפרצה בעקבות ההתרסקות הובילה לנזקים כבדים למבנים תעשייתיים באזור. כוחות כיבוי גדולים הוזעקו למקום והצליחו להשתלט על האש לאחר שעות ארוכות. הרשויות הדגישו כי לא נמצא מטען מסוכן על סיפון המטוס.

חברת UPS, שמפעילה את מרכז ההפצה העולמי שלה ("Worldport") באותו שדה תעופה - אחד הגדולים בעולם בתחום הלוגיסטיקה - הודיעה כי היא משתפת פעולה באופן מלא עם הרשויות. "המחשבות שלנו נתונות לקורבנות ולאהוביהם", נמסר מהחברה בהצהרה לתקשורת, נמסר.

הרשות האמריקנית לבטיחות בדרכים (NTSB) ורשות התעופה הפדרלית (FAA) פתחו בחקירה מקיפה של נסיבות ההתרסקות. גורמים המעורים בפרטים מעריכים כי מדובר ב"כשל מנוע חמור או תקלה במערכת הדלק", אולם עדיין מוקדם לקבוע את הסיבה הרשמית.

שדה התעופה בלואיוויל נסגר למשך מספר שעות בעקבות התאונה, אך מאז חודשו חלק מהטיסות.