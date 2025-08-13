בהנחיית טראמפ: 800 חיילי משמר לאומי נפרסים בוושינגטון

מומלצים -

חיילי המשמר הלאומי החלו להגיע אתמול (שלישי) לנשקייה בוושינגטון, במסגרת הנחיית נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להתמודד עם הפשיעה בבירה. מדובר בכ-800 חיילים שגויסו ביום שני, וצפויים להיות מבצעיים במלואם עד סוף השבוע.

חלק מהחיילים נפרסו כבר שלשום בערב לצד משטרת וושינגטון, וחמישה כלי רכב צבאיים נראו חונים סמוך לאנדרטת וושינגטון. על פי גורמי ביטחון, משימותיהם יכללו שליטת קהל, בקרת היקפים, אבטחה ותמיכה בתקשורת - וברוב המקרים הם לא יישאו נשק חם.

https://x.com/i/web/status/1955567880298476010 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בתזכיר שפרסם טראמפ נכתב כי הפריסה תסתיים כש"סדר החוק והסדר יוחזר למחוז קולומביה", אך לחיילים נמסר כי יישארו בבירה עד ה-25 בספטמבר לפחות.