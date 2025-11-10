א-שרע וטראמפ נפגשו, הנשיא הסורי נכנס מכניסה צדדית

נשיא סוריה אחמד א-שרע (אל ג'ולאני) הגיע הערב (שני) לפגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - ונכנס לבית הלבן מכניסה צדדית. זו הפעם הראשונה מזה שמונים שנה שבכיר סורי מגיע לבית הלבן. השניים שוחחו כשעה וחצי ולאחר מכן עזב הסורי את הבית הלבן.

בתוך כך, משרד האוצר האמריקני הוציא פירוט על הסנקציות שהוא צפוי להסיר מסוריה. א-שרע גם צפוי להצטרף לקואליציה הבין לאומית נגד דאעש.

א-שרע, שעד לפני כשנה הנהיג את המורדים הסורים במאבק נגד שלטון בשאר אסד, ועמד בראש ארגון הטרור "ג'בהת א נוסרה", מקבל את הכבוד מצידו של הנשיא טראמפ וגם את החותמת הרשמית של הממשל האמריקני, על מדינת סוריה החדשה. הפגישה בין השניים נותרה סגורה וללא סיקור תקשורתי.

נציין כי הממשל האמריקני מסייע רבות לייצוב המשטר בסוריה ומתיידד איתו, גם במשחקי כדורסל. בין הנושאים שעלו היום בפגישה - הקמת בסיס אמריקני בדמשק, אולי גם כדי לבנות את התשתית להסכם ביטחוני בין סוריה לישראל. א-שרע וטראמפ דנו גם במאבק בדאעש. רק בסוף השבוע האחרון הסירה מועצת הביטחון באופן רשמי את הסנקציות על נשיא סוריה וממשלתו. בין הראשונים לעשות זאת היו כמובן האמריקנים בניסיון לסייע להתייצבות שלטונו של א-שרע.

השניים דנו בפגישה גם בנוכחות הטורקית בסוריה, כשבישראל מצפים שלא להיתקל בכוחות טורקיים שמתקרבים לגולן, וגם בסוגיית הדרוזים שהביכה את הממשל, לאחר הטבח המחריד שביצעו אנשיו של א-שרע בא-סווידא בחודש יולי האחרון. מראות היום בבית הלבן הן כמעט בלתי נתפסות, כשמי שהוביל את אחד מארגוני הטרור הרצחניים ביותר במזרח התיכון - מתקבל בכבוד כאחד ממנהיגי העולם בבית הלבן.

משרד האוצר האמריקני מפרט על הסרת הסנקציות על סוריה:

• העברת רוב הסחורות הבסיסיות לשימוש אזרחי ממקור אמריקני, כמו גם תוכנה וטכנולוגיה, לסוריה או בתוך סוריה מותרת ללא רישיון.

• הסנקציות נותרות על "הגרועים שבגרועים ביותר": בשאר אל-אסד ושותפיו, מפירי זכויות אדם, סוחרי סמים, וגורמים אזוריים אחרים המערערים את היציבות.

• ממשלת ארה"ב ממשיכה לבחון את הייעוד של סוריה כמדינה נותנת חסות לטרור (SST).

• רוב הפריטים ברשימת בקרת המסחר המועברים לסוריה עדיין דורשים רישיון יצוא אמריקני.