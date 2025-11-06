קנדה: סטודנטים הותקפו באירוע פרו-ישראלי בהשתתפות לוחמים

סטודנטים מטורונטו הותקפו אתמול (רביעי) בזמן שקיימו אירוע פרו-ישראלי בהשתתפות חיילי צה"ל - כך נראה בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות. על פי התקשורת בקנדה, כמה מהפורעים נעצרו בעקבות התקרית.

האירוע התקיים במסגרת פעילות ארגון הסטודנטים SSI ("סטודנטים תומכים בישראל") מהאוניברסיטה המטרופולינית של טורונטו. בתיעוד מהתקרית נראים מפגינים רעולי פנים עומדים במקום וקוראים קריאות "Free Palestine". אחד הנוכחים במקום ניפץ דלת זכוכית.

חנוך ברמן שהותקף סיפר ל-i24NEWS: "התוקפים באו רעולי פנים, אלימים מאוד וניפצו את השמשות, הגיעו שני שוטרים על אופניים שהותקפו גם הם. טורונטו הפכה להיות אירופה, זו קריאת השכמה לכולנו".

בתיעודים נוספים שפרסם הארגון הפרו-ישראלי, נראו הסטודנטים מנסים למנוע את כניסתם של המפגינים בעזרת חסימת הדלתות עם חפצים כבדים, אך בשלב מסוים המפגינים הצליחו להיכנס לתוך המבנה. על פי משטרת טורונטו, בוצעו מספר מעצרים וחקירת האירוע נמשכת.

בתוך כך, בית כנסת בטורונטו הושחת אמש בפעם העשירית תוך שנה וחצי כאשר חלונות בית הכנסת "קהילת שערי תורה" נופצו על ידי אדם שנצפה במקום. מרדף משטרתי מבוצע למציאתו והעמדתו לדין. "נמשיך בתפילות ובעשיית הטוב", הבהיר הרב ג'ו קאנופסקי מהקהילה המקומית.