טראמפ על סיום המלחמה: "אקבל את ההחלטה עם נתניהו, הכל יילקח בחשבון"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה (שני) לאפשרות של סיום המלחמה בין ישראל לאיראן ואמר כי ההחלטה עשויה להתקבל בתיאום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בריאיון ל־The Times of Israel אמר טראמפ כי הוא מעריך שההחלטה תהיה משותפת: "אני חושב שזה יהיה משותף, אנחנו מדברים", אמר. "אני אקבל את ההחלטה בזמן המתאים, אבל הכול יילקח בחשבון".

במקביל, שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' התייחס למבצע הצבאי נגד איראן בריאיון לתוכנית "60 דקות" של רשת CBS News. לדבריו, הפער הצבאי בין הצדדים ברור: "אנחנו יכולים להיות ברורים לעם האמריקני שזה לא קרב הוגן, וזה בכוונה", אמר. "היכולות שלנו מדהימות בהשוואה ליכולות של איראן".

הגסת' התייחס גם לאפשרות של "כניעה ללא תנאי" מצד איראן. לדבריו, משמעות המונח היא שהמערכה נועדה להביא לניצחון ברור של ארצות הברית ובעלות בריתה: "זה אומר שאנחנו נלחמים כדי לנצח, אנחנו קובעים את התנאים".

לדבריו, ייתכן שבשלב מסוים איראן תיאלץ לקבל את התנאים הללו:"תהיה נקודה שבה לא תהיה להם ברירה אלא לעשות את זה - בין אם הם יודעים את זה ובין אם לא".