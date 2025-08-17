לפחות 3 הרוגים באירוע ירי במסעדה בברוקלין

מומלצים -

לפחות שלושה בני אדם נהרגו ושמונה נוספים נפצעו באירוע ירי המוני היום (ראשון) בשכונה החרדית קראון הייטס בברוקלין ניו יורק. כוחות משטרה ואמבולנסים רבים הגיעו לזירה ומשטרת ניו יורק סגרה את האזור.

https://x.com/i/web/status/1957010870468542488 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ב"ניו יורק פוסט" דווח כי מספר אנשים נורו בתוך מסעדת "Taste of the City Lounge" סמוך לשעת הסגירה בבוקר יום ראשון, זמן מקומי, וכי חשוד במעשה טרם נתפס. מספר אנשים פונו לבתי חולים מקומיים. עם זאת, מצבם לא נמסר.

שוטרים נצפו עומדים בתוך העסק ליד שלולית דם וזכוכיות שבורות, על פי סרטון שפורסם ברשת X. המסעדה מגישה מנות אמריקאיות וקריביות, עם בר, נרגילות ועמדת DJ.