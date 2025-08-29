ברקע המהלך של צרפת: רוביו חוסם את אשרות הפלסטינים לאו"ם

מומלצים -

מחלקת המדינה אישרה היום (שישי) את הדיווחים כי ארצות הברית לא תאשר לפקידים ודיפלומטים פלסטינים להשתתף בעצרת הכללית של האו"ם, שתתקיים בחודש הבא בניו יורק.

בתזכיר ממחלקת המדינה נכתב כי יש להוציא אשרות ולבטל אשרות שהונפקו לפני ה-31 ביולי עבור פקידים פלסטינים, בהם גם נשיא הרשות הפלסטינית, מחמוד אבו מאזן.

הצעד נעשה לאחר שהסוכנויות הפלסטיניות - הרשות הפלסטינית (PA) והארגון לשחרור פלסטין (PLO) - הפגינו אי-ציות לחוקים אמריקניים הנוגעים למחויבויות השלום במזרח התיכון - מה שהוביל לסנקציות.

דוברת מחלקת המדינה ציינה כי "לפני שה-RPA וה-PLO יוכלו להיחשב לשותפים לשלום, הם חייבים לגנות טרור, להפסיק תביעות משפטיות בינלאומיות ולנטוש את המרדף אחרי הכרה חד-צדדית במדינה".

התזכיר ציין גם כי אבו מאזן תוכנן להציג הצהרה חוקתית המכריזה על עצמאות פלסטינית במהלך העצרת הכללית, שתתקיים בין 23 ל-27 בספטמבר.

סגן מזכיר המדינה, כריסטופר לנדאו, אמר כי הסנקציות ניתנו בעקבות פעולות פלסטיניות של "הצדקת אלימות, קידום אנטישמיות ותמיכה בחמאס ובקמפיינים טרוריסטיים".

התזכיר גם ציין כי ועידה צרפתית-סעודית על פתרון שתי המדינות, שתתקיים בחודש הבא, עלולה לשמש "כניצחון תעמולתי גדול לחמאס" ולהציג את המדינה הפלסטינית כפתרון היחיד למלחמה בעזה, מה שמקטין את אפשרויות ארצות הברית במגעי הפסקת אש ובתכנית לאחר המלחמה.

זהו המקרה הראשון שבו ארצות הברית מונעת את השתתפותה של משלחת מדינית מלאה בעצרת הכללית של האו״ם, לאחר שמנהיגים זרים, בהם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ונשיא צרפת עמנואל מקרון, הביעו תמיכה בהכרה במדינה פלסטינית.

שר החוץ סער הגיב לדברים בחשבון ה-X שלו: "תודה למזכיר המדינה רוביו על כך שאתם מחייבים את אש"ף והרשות הפלסטינית לתת דין וחשבון על מתן תגמול לטרור, הסתה ומאמצים להשתמש בלוחמה משפטית נגד ישראל. אנו מודים לנשיא טראמפ ולממשל על הצעד הנועז הזה ועל עמידתם לצד ישראל שוב".