מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס הלילה (בין רביעי לחמישי) להצעת החוק להחלת הריבונות ביהודה ושומרון, שעברה אמש בקריאה טרומית בכנסת: "הנשיא טראמפ כבר הבהיר שאנחנו לא תומכים במהלכים כאלה עכשיו, אנחנו חושבים שזה אפילו עלול להוות סיכון להסכם".

רוביו, ציין כי ישראל היא דמוקרטיה, אך "בשלב הזה, זה לא דבר שאנחנו חושבים שיהיה יעיל". כאמור, אמש הצעת החוק עברה בקריאה טרומית במליאת הכנסת על חודו של קול. אישורה התאפשר לאחר שח"כ יולי אדלשטיין הצביע בעדה, על אף כי עמדת סיעת הליכוד הייתה כי יש להתנגד לה. בתגובה, הודיעו במפלגתו כי ידיחו אותו מחברות בוועדת החוץ והביטחון.

מרקו רוביו, מגיע לישראל כחלק מהרכבת האווירית האמריקנית "כדי לתמוך ביישום המוצלח של תוכניתו המקיפה של הנשיא טראמפ לסיום הסכסוך בעזה", כך נכתב בהודעה מטעם מחלקת המדינה. מי שכבר נמצא בארץ בביקור הוא סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס, שנפגש אמש עם משפחות שכולות ומשפחות חטופים, להן אמר כי הוא "לא יכול להבטיח שכל החללים החטופים יוחזרו, אך אנו עובדים על זה".