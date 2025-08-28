הבכיר במערך הסייבר החשוד בפדופיליה - זומן לביהמ"ש

מומלצים -

הבכיר במערך הסייבר הישראלי שנחשד בניסיון לפגוש נערה בת 15 למטרות מין בלאס וגאס, קיבל היום (חמישי) זימון להתייצב בבית המשפט בעיר בשבוע הבא - זאת לאחר שהחמיץ את הדיון בעניינו אתמול.

טום אלכסנדרוביץ' הוא אחד משמונה אנשים שנעצרו לאחרונה במסגרת מבצע של הרשויות בארה"ב שנמשך מספר שבועות של רשויות נבאדה והרשויות הפדרליות נגד עברייני מין במדינת נבאדה.

עם זאת, לפי עורכי דינו מסרו שהסכימו עם משרד התובע המחוזי שאלכסנדרוביץ' לא יצטרך להתייצב באופן אישי, כך לפי "ריוויו ג'ורנל". עם זאת, השופט קבע שלמשרד התובע המחוזי אין סמכות להגיע להסכם זה והורה כאמור על הופעתו בשבוע הבא. עורכי דינו סידרו שישתתף בדיון מרחוק דרך זום.

נזכיר כי אלכסנדרוביץ' נעצר סמוך ללאס וגאס לאחר שקבע פגישה עם "פיתיון" שהתחזה לנערה מתבגרת, על פי המשטרה. הוא שילם ערבות וחזר לישראל במהירות, תוך שהוא גורר אחריו ביקורת בינלאומית ומעלה שאלות האם ארה"ב או ישראל הפעילו לחץ כלשהו כדי לזרז את שחרורו.

בתגובה לתקשורת המקומית, התובע המחוזי של מחוז קלארק סטיב וולפסון כינה את תנאי הערבות "סטנדרטיים" ואמר שלא היה יחס מיוחד. גם מחלקת המדינה האמריקנית טענה כי לממשל לא הייתה מעורבות במקרה.