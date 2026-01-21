בהינף מקלדת מנהלים טראמפ וצוות התקשורת שסביבו את סדר היום העולמי. מרמיזות על תקיפה מתקרבת, הונאת האויב והכרזה על חיסול דרמטי - מאחורי הציוצים פועלת מערכת משומנת של הנשיא האמריקני: קבוצת נשים צעירות ונמרצות שהפכו להיות מהנשים המשפיעות בעולם. עמיחי שטיין בפרויקט מיוחד על כוורת התקשורת הנשית, הפנים של ממשל טראמפ.

למעשה, לויט היא האדם הצעיר ביותר בהיסטוריה שזכה להחזיק באחד התפקידים הבכירים ביותר בוושינגטון והגלויים ביותר לעיני המצלמות, כבר בגיל 27. הסיפור של קרוליין מתחיל בניו המפשייר. היא גדלה במשפחה ממעמד הביניים, שם לדבריה נדלק הניצוץ הפוליטי כבר בגיל צעיר.

בקדנציה הראשונה של טראמפ היא זכתה לתפקיד נחשק במיוחד, מתמחה בבית הלבן. כבר בתחילת שנות ה-20 לחייה שימשה כעוזרת דוברת הבית הלבן תחת קיילי מקנאני. אחרי שטראמפ נכשל בשנת 2020 לזכות בקדנציה נוספת, ב-2022 היא התמודדה לקונגרס מטעם מדינת ניו המפשייר. אף שלא ניצחה בבחירות, היא זכתה לתשומת ליבו של הנשיא. בשנת 2024 היא כבר שימשה כדוברת הארצית של קמפיין טראמפ, ורגע לאחר לידת בנה, לוויט חזרה לשטח.

ניסיון ההתנקשות בנשיא האמריקני במהלך מערכת הבחירות הפכו אותה לא רק לדוברת, אלא גם לאחד האנשים הקרובים לנשיא. אחרי שטראמפ נכנס לבית הלבן, חדר התדרוכים השתנה, הטון בתדרוכים חד יותר, חילופי העקיצות עם העיתונאים בוטים יותר. לוויט הכניסה אל תוך חדר העיתונאים שורה של כלי תקשורת דיגיטליים, שכף רגליהם מעולם לא דרכה בחדר. היא מתמודדת עם גופי עיתונות חשדניים ועם האתגר לייצג נשיא שלעיתים מעדיף להיות הדובר של עצמו.

אחרי שהתמודדה כמה פעמים בתחרויות יופי ואף זכתה בחלק מהן, היא נכנסה לפוליטיקה כשטראמפ התמודד לנשיאות בפעם השנייה. לפני כשנה נכנסה כאמור אל חדר העיתונאים להתמודד עם שאלות התקשורת.