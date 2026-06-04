"את אוכלת תינוקות": צעירה יהודייה הותקפה ברכבת התחתית בניו יורק | צפו

התנועה למאבק באנטישמיות (CAM) חשפה הבוקר (חמישי) תיעוד קשה של תקיפה אנטישמית אלימה שהתרחשה ברכבת התחתית בניו יורק ב-31 במאי.

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על פי הדיווח, צעירה יהודייה בת 23 הותקפה בזמן הנסיעה על ידי אישה זרה שפנתה אליה, צעקה לעברה "אני מריחה את התינוקות שאכלת" והטיחה בה "יהודים אוכלים תינוקות". מיד לאחר מכן התוקפת החלה לחנוק אותה, הפילה אותה לרצפת הקרון והכתה אותה באכזריות.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

יצוין כי החשודה, שאותרה על ידי המשטרה ועונה לשם דיאנה סמית', בת 34, מברונקס, עלתה לקו C במנהטן התחתונה והחלה לצעוק על נוסעים אחרים על "הסכנות של יהודים שגונבים עושר" זאת עוד לפני שהתמקדה בקורבן שלה. כשעוברי אורח ניסו להתערב, סמית' צעקה, "זה בסדר ליהודים לאכול ילדים, אבל אני לא יכולה לחנוק אותה." רגעים ספורים לאחר מכן, הטלפון של הקורבן נפל לרצפה וסמית' אחזה בשתי ידיה סביב גרונה, בעטה ודחפה אותה. על פי הדיווחים, הצעירה היהודיה שהותקפה, סבלה גם מפגיעת ראש בתקיפה.

‏סמית' נעצרה וכעת היא עומדת כעת בפני כתבי אישום על תקיפת פשע שנאה, חסימת נשימה בפשע שנאה, והטרדה מוגברת.

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סשה רויטמן, מנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות (CAM), הגיב בחריפות לאירוע: "האנטישמיות ברחובות ניו יורק משתוללת, וזו תוצאה ישירה של ההפקרות מצד ראש העיר ממדאני שמפזר אמירות אנטישמיות ונותן לגיטימציה מלאה לקיצוניים להרים ראש. המצב הגיע לנקודת רתיחה שבה המרחב הציבורי הפך למסוכן ממש עבור יהודי ניו יורק, ומי שלא יתעורר עכשיו, יקבל את האלימות המזעזעת הזו כשגרה. הקהילה היהודית חייבת לשנות דיסקט ולהפנים מיד שהעיר הזו כבר מזמן לא בטוחה עבורה".