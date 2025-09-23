לפני עצרת האו"ם: השירות החשאי פירק רשת תקשורת מסוכנת

מומלצים -

בעוד קרוב ל-150 מנהיגי עולם התכוננו להגיע למנהטן לעצרת הכללית של האו"ם, השירות החשאי של ארצות הברית פירק בשקט רשת טלקום נסתרת ומסוכנת באזור ניו יורק - כך פורסם היום (שלישי) בכלי התקשורת האמריקנים השונים.

לפי החוקרים, למערכת הייתה פוטנציאל להשבית אנטנות סלולריות, לחסום שיחות חירום למשטרה וכן להציף את הרשתות המקומיות, בדיוק ברגע שהעיר הייתה הרגישה ביותר.

המערכת כללה יותר מ-300 שרתי SIM עם יותר מ-100,000 כרטיסי SIM, והייתה פרוסה במרחק של פחות מ-56 קילומטרים מבניין האו"ם. החוקרים מסרו כי הרשת שימשה ככלי תקשורת מוצפן עבור פושעים וממשלות זרות, והייתה יכולה לסכן חיי אזרחים ולפגוע בתגובות חירום.

מאט מק'קול, סוכן בכיר בשירות החשאי, אמר בנושא: "אי אפשר לזלזל במה שהמערכת הזו מסוגלת לעשות". הרשת נחשפה כחלק מחקירה רחבה יותר על איומי תקשורת המכוונים נגד בכירים בממשל, והציוד שנמצא לצידה כלל גם כלי נשק, מחשבים, טלפונים ו-80 גרם קוקאין.

גורם רשמי הסביר ל-CBS News כי לכל כרטיס SIM היו נתונים מקבילים לטלפון סלולרי, מה שאיפשר בדיקה מלאה של שיחות, הודעות וחיפושים, והוסיף כי "זו לא קבוצת אנשים במרתף שמשחקים משחק וידאו - זה היה מאורגן היטב וממומן היטב".