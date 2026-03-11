בעיצומה של המתיחות הביטחונית הגבוהה ותחת צילה של המלחמה באיראן, קרוליין לוויט ניצבת מדי יום בחדר התדרוכים של הבית הלבן כפנים הרשמיות של ממשל טראמפ.

לוויט, שנולדה באוגוסט 1997 בניו המפשייר, מחזיקה בתואר הדוברת הצעירה ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, אך נראה שסיפורה האישי והנאמנות הבלתי מתפשרת שלה לנשיא ה-47 הם אלו שהופכים אותה לדמות המדוברת ביותר בוושינגטון של מרץ 2026.

דרכה לצמרת הפוליטית החלה הרחק מהאורות הנוצצים, בעבודה בגלידרייה המשפחתית בעיירה אטקינסון. לאחר לימודי תקשורת ופוליטיקה באוניברסיטת סנט אנסלם, היא התברגה כמתמחה בבית הלבן בקדנציה הראשונה של טראמפ תחת הדוברת קיילי מקנאני.

מאז, הקריירה שלה נסקה: היא שימשה כמנהלת תקשורת עבור חברת הקונגרס אליס סטפניק, ניצחה בפריימריז הרפובליקניים בניו המפשייר ב-2022, ובנובמבר 2024 מונתה רשמית לתפקידה הנוכחי.

נאמנותה של לוויט לטראמפ גובלת במושגים שטרם נראו בפוליטיקה האמריקאית. ביולי 2024, ארבעה ימים בלבד לאחר שילדה את בנה הבכור, ביטלה לוויט את חופשת הלידה וחזרה לעבודה מלאה. ההחלטה התקבלה בעודה בבית החולים, כשצפתה בניסיון ההתנקשות בטראמפ בעצרת בבאטלר. "הנשיא סיכן את חייו, אז גם אני", הצהירה אז.

תחת ניהולה, חדר התדרוכים בבית הלבן עובר שינוי ארגוני משמעותי. לוויט פתחה את הדלתות ליוצרי פודקאסטים ולכלי תקשורת אלטרנטיביים, מהלך שמעורר ביקורת בקרב עיתונאים ותיקים אך זוכה לתמיכה בקרב בסיס הבוחרים של טראמפ.

במקביל, היא מנהלת את התדרוכים היומיים בנוגע למתיחות הצבאית עם איראן, תוך שהיא מאמצת קו תקיף ובלתי מתנצל כלפי שאלות התקשורת הממוסדת.

לצד הסגנון האלגנטי והמטופח, לוויט אינה חסינה מביקורת. היא מואשמת באימוץ הרטוריקה הקיצונית של טראמפ, כולל הצהרות דרמטיות על עצירת משלוחי סיוע הומניטרי לעזה.

בנוסף, היא הפכה ליעד ללעג ברשתות החברתיות לאחר שצילום תקריב של שפתיה במגזין "ואניטי פייר" עורר שמועות על טיפולים אסתטיים מוגזמים, כשגולשים טענו כי היא "נראית בת 50 בגוף של בת 28".

למרות הרעשים מסביב, לוויט נותרת הקול המזוהה ביותר עם המדיניות האמריקאית הנוכחית. עבור תומכיה, היא מייצגת את החלום האמריקאי החדש – אמא צעירה, יזמית ולוחמת פוליטית. עבור מבקריה, היא עדות חיה לשינוי המטריד שעבר הבית הלבן תחת טראמפ, שבו נאמנות אישית קודמת לכל פרוטוקול רשמי.