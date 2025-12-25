משרד המשפטים בארה"ב קורס: מיליון מסמכי אפשטיין יפורסמו

משרד המשפטים האמריקני הודיע אתמול (רביעי) כי נמצאו יותר ממיליון מסמכים נוספים שעשויים להיות קשורים לפרשת ג'פרי אפשטיין. המשרד הוסיף כי רק בעוד כמה חודשים הוא יסיים לפרסם את כל המסמכים הקשורים לחקירת המיליארדר הפדופיל.

התאריך האחרון לפרסום המסמכים אמור היה להיות 19 בדצמבר, אך משרד המשפטים לא עמד בו. ביום שישי, ואתמול, פרסם המשרד בכל פעם אלפי מסמכים. במהלך סוף השבוע אמר סגן התובע הכללי, טוד בלאנש, כי כמיליון עמודים של מידע נמצאים בבדיקה, וכי הפרסום המלא יימשך עוד כמה שבועות.

שלושה ימים לאחר המועד שנקבע בחוק לפרסום מלא של מסמכי אפשטיין, שלח תובע בכיר בפלורידה בקשת חירום לעובדים במשרד התובעים הפדרליים במיאמי.

משרד המשפטים נאלץ, בדחיפות רבה, לפנות לתובעים שיתנדבו במהלך שבוע חג המולד כדי לסקור את המסמכים מחקירת סחר המין של ג’פרי אפשטיין ולבצע השחרות של מידע רגיש, על מנת שהחומרים יוכלו להיחשף לציבור.

"יש לנו חובה כלפי הציבור לפרסם את המסמכים הללו, ולפני שנוכל לעשות זאת יש לבצע השחרות מסוימות, בין היתר כדי להגן על זהות הקורבנות" נכתב באימייל שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. "אני מודע לכך שהתזמון לא יכול היה להיות גרוע יותר".