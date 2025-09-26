כתב אישום נגד ראש ה-FBI לשעבר, ממבקריו הגדולים של טראמפ

כתב אישום הוגש הלילה (בין חמישי לשישי) נגד ראש ה-FB לשעבר ג'יימס קומי, ממבקריו הגדולים ביותר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שסימן אותו כיריב שלו. כעת יש חשש בחלקים מהציבור האמריקני מפני רדיפה של הנשיא אחר אויביו.

בעוד שהאישומים טרם נחשפו, מקורות מסרו כי חבר המושבעים מאשים את קומי בסעיף אחד של מסירת הצהרה כוזבת ובסעיף אחד של שיבוש הליכים.

חבר מושבעים פדרלי גדול בווירג'יניה הגיש כתב אישום נגד קומי, לאחר מאמצים בלתי פוסקים של טראמפ לגבות עונש על חקירת קמפיין הנשיאות שלו ב-2016 בנוגע לקשרים אפשריים לרוסיה, כך מסרו מקורות המעורים בהחלטה ל"ניו יורק טיימס".

הצעד הגיע לאחר שטראמפ הגביר את מסע הלחץ שלו על משרד המשפטים בימים האחרונים ודרש בפומבי כי בכירים יתבעו את קומי ואת לטישה ג'יימס, התובעת הכללית של ניו יורק, שתבעה את הנשיא על ניפוח ערך נכסיו בזמן שלא היה בתפקיד.

נשיא ארה"ב בירך על הצעד בפוסט ברשת החברתית "Truth": "צדק באמריקה! אחד מבני האדם הגרועים ביותר שהמדינה הזו נחשפה אליהם אי פעם הוא ג'יימס קומי, ראש ה-FBI המושחת לשעבר. היום הואשם על ידי חבר מושבעים גדול בשני סעיפי פשיעה פליליים בגין מעשים בלתי חוקיים שונים. הוא היה כל כך רע למדינה שלנו, במשך כל כך הרבה זמן, ועכשיו הוא בתחילת דרכו של להיות אחראי על פשעיו נגד האומה שלנו. הפכו את אמריקה לגדולה שוב!".