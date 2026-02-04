הקלטות אהוד ברק במסמכי אפשטיין נחשפות: "ישראל במדרון חלקלק לעבר מדינה אחת עם רוב ערבי"

אחרי שנחשפה שיחה שלו עם ג'פרי אפשטיין במסגרת המסמכים מארכיון הפרשה, היום (רביעי) נחשפה הקלטה נוספת של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק שהתגלתה גם במסמכי אפשטיין, עם מי שהיה שר האוצר של קלינטון, לארי סאמרס, מ-15 בפברואר 2013.

בשיחה בת שלוש וחצי שעות שהשניים ניהלו, הם דיברו על עתידה הדמוגרפי של ישראל - סאמרס שאל את ברק: "מהו עתידה של ישראל?", שענה כי הוא מאמין כי "החרדים יותר יעילים מהערבים. כבר יש להם 3 ילדים, עוד 2 והם כבר עמוק בביטוח הלאומי. ישראל מתעוררת ברגע הנכון, לפני שהיא מתדרדת לתהום המדינה האחת, בהתחלה היא תיהיה דו-לאומית, ולבסוף יהיה לה רוב ערבי".

ברק המשיך ואמר שלדעתו צריך "לשבור את המונופול של הרבנות האורתודוקסית על נישואים, קבורה ומה לא. הם פתחו את השער להמהרה ליהדות. זו מדינה מוצלחת - אנשים ירצו להגיע. וקשה להם להתסגל, אבל זה יקרה".

https://x.com/i/web/status/2018361395423633508 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

כמו כן ברק אמר: "אני מאמין אנחנו יכולים לשלוט ב'איכות' בצורה הרבה יותר אפקטיבית, לא כמו אבותינו, שלקחו אנשים מצפון אפריקה ומדינות ערב - מי שיכל להגיע. עכשיו אנחנו יכולים להיות בררניים".

בליכוד כינו את ההקלטה "גילוי מדהים", והוסיפו: "אהוד ברק מציע לבצע סלקציה ביהודים ו'לייבא' לישראל יהודים 'נכונים', כאלה שהם לא מזרחיים ולא ימניים. כשהשמאל ואהוד ברק משיחו לא מצליחים לנצח בקלפי - הם מנסים להחליף את העם. ואם זה לא יספיק, הם תמיד יכולים לסמוך על ברית האחים של בנט ולפיד שיחברו שוב לאחים המוסלמים".