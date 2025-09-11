"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 11.09.2025

מומלצים -

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים סוגרים שבוע: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

חבורת המומחים לשכונה שהתכנסה במיוחד בשל התאריך המיוחד שאותו זוכר כל אחד מוותיקי השכונה - ה-11 לספטמבר. היום לפני 24 שנים העולם המערבי פגש את הג'יהאד העולמי. המטוסים שחטפו מחבלי אל קעידה בארצות הברית ריסקו את מגדלי התאומים בניו יורק, וההתנגשות בין התרבויות ריחפה מעל ההריסות, עד היום. אנחנו בתוכנית מיוחדת על אמריקה והאסלאם. איפה אנחנו מאז אותו יום ולהיכן עבר הקרב האמיתי? האם הוא במזרח התיכון? בעיראק ואפגניסטן או ברחובות ניו יורק או דירבון מישיגן. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה מעלה.

רבע מאה לאחר הפיגוע הגדול, לאל קעידה כבר יש שתי מדינות באופן רשמי והמון תמיכה בללבות של המוני מוסלמים. דווקא היום אפשר יותר לדבר על הרגש הזה כי מותר יותר ואפשר. ומי קובע זאת. נשיא המדינה הסורית, אבו מוחמד אל ג'ולאני, איש אל קעידה ודאעש בעצמו שבגילוי לב מסביר לנו למה הבקלאוות שחולקו אז בסתר מייצגות את ההמונים.

ומשם הערביסטים התבוננו באסלאם שבתוך ארצות הברית: ההגירה המתגברת, ההפגנות במרחב הציבורי וייתכן שאפילו על כיסא ראש עיריית ניו יורק יישב משהו שתומך לגמרי באסלאם הלוחמני. מה קורה בתוך המסגדים במדינה? מי מנהיג את המוסלמים שהופכים משנה לשנה לכוח עולה, לא רק אלקטורלי? כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

ואיך אפשר בלי האחים המוסלמים, תנועת האסלאם הפוליטי של ההמונים שבארצות הברית זכתה לתמיכה של הנשיאים הקודמים ביידן ואובמה, פועלת באופן חופשי בארצות הברית. בחסות החוק האמריקאי מפיצים את האסלאם משתמשים בתקציבים , תורמים למפלגות מבלי שהאמריקאי הממוצע ידע בכלל מה האג'נדה האמיתית של הארגון הזה. היום כבר מדברים בגלוי בממשל טראמפ להוציא מחוץ לחוק את הארגון, מהלך לא פשוט אבל בהכרח מעיד על הסכנה שמתבהרת מדי יום. בנושא הזה התראיין דן ברמאווי, ירדני-אמריקני שהתנצר ועומד בראש "המכון להגנה אידאולוגית" שפועל בקרב המחוקקים במערב, שיסביר איך הוא רואה את ההתנגשות בארצות הברית. צפו בריאיון המלא בתחילת הכתבה.

ובראיון אחד על אחד על הכורסא - עורכת הדין ניצנה דרשן ליטנר, מייסדת ארגון שורת הדין, שתובעת את ארגוני הטרור בבתי דין בינלאומיים. גם שם זו זירת קרב שלאחר ה-11 לספטמבר מעידה על שורשי הטרור והתמיכה בו.

