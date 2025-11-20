מרכז מחקר עולמי פרסם היום (חמישי) דוח מקיף על מה שהוא מכנה "קמפיין רב-דורי של האחים המוסלמים" שמטרתו "לשנות את החברה המערבית מבפנים" וכן "לחדור בסתר לארצות הברית".

הדו"ח בן 200 העמודים, שפורסם על ידי המכון לחקר אנטישמיות ומדיניות עולמית, נשען על מסמכי האחים המוסלמים הפנימיים וטוען כי חירויות המערב נוצלו באופן שיטתי לקידום מטרות אידיאולוגיות אסלאמיסטיות, בעוד הארגון ממשיך בתוכניתו בת חמשת העשורים להטמיע את עצמו בתוך ארצות הברית.

למעשה, בדוח נכתב כי האחים המוסלמים קיבלו גישה לסוכנויות ממשלתיות, היו מעורבים בייעוץ למדיניות זכויות האזרח האמריקנית, חדרו למוסדות חינוך ויצרו טביעת רגל נרחבת ברשתות החברתיות.

על פי הדוח, האחים המוסלמים כיוונו לכאורה לחדור לסוכנויות ממשלתיות אמריקניות, כולל מחלקת המדינה, מחלקת ביטחון המולדת ומשרד המשפטים, באמצעות מינויים מקצועיים ותפקידי ייעוץ.

הדוח צולל לעומק בקשרים לכאורה בין האחים המוסלמים לבין מקורות מימון שונים ממקומות כמו קטאר, תוך שהוא טוען כי גם אל-קאעידה וגם האחים המוסלמים "חולקים את המטרה האסטרטגית" של הקמת ממשלת מדינה אסלאמית על פי חוקי השריעה.

עוד צוין כי הם נבדלים רק בטקטיקות שבהן "ההדרגתיות של האחים המוסלמים מאפשרת להם לשמור על המשכיות אידיאולוגית עם הג'יהאד המיליטנטי תוך הימנעות מעימות ישיר". לבסוף קורא הדוח לארצות הברית להכריז על האחים המוסלמים כארגון טרור.