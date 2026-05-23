דיווחים: יריות נשמעו סמוך לבית הלבן, כתבים התבקשו לתפוס מחסה

דיווחים הלילה (בין שבת לראשון) כי ירי נשמע סמוך לבית הלבן. כתבי הבית הלבן שנמצאים באזור התבקשו לתפוס מחסה.

כתבת ABC שנכחה במקום בזמן האירוע מספרת: "הייתי באמצע צילום מהמדשאה הצפונית של הבית הלבן כששמענו את היריות. זה נשמע כמו עשרות יריות. נאמר לנו לרוץ לחדר תדרוך העיתונאים".

ראש ה-FBI קאש פאטל הודיע כי הארגון "נמצא בזירה ומסייע לשירות החשאי בתגובה ליריות שנורו ליד שטחי הבית הלבן - נעדכן את הציבור ככל שנוכל".

כזכור, לפני כחודש שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פונה על ידי מאבטחים מארוחת הכתבים השנתית בבית הלבן לאחר שנשמעו קולות ירי מחוץ למקום האירוע. היורה, גבר בן 31, פתח באש בעמדת בידוק והודה בפני הרשויות: התכוונתי לירות לעבר אנשי ממשל טראמפ.

מפרטי התקרית עולה כי מחוץ לבית הלבן פתח תומאס אלן בן ה-31 בירי לעבר מאבטחים בעמדת בידוק ביטחוני. אלן, תושב קליפורניה, פתח באש ולפי טראמפ פגע בקצין בשירות החשאי שניצל בזכות אפוד המגן שלו.