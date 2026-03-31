נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף היום (שלישי) כי צרפת אסרה על מטוסים אמריקניים עם ציוד צבאי לעבור מעל שטחה בדרך לישראל.

בציוץ שהעלה ברשת החברתית Truth, תקף טראמפ: "צרפת הייתה מאוד לא מועילה בכל הנוגע ל'הקצב של איראן', שחוסל בהצלחה! ארצות הברית תזכור את זה!".

בישראל מסרו כי ההחלטה של נשיא צרפת מקרון היא "הקש ששבר את גב הגמל", ושגרמה להחלטה להפסיק את הרכש הביטחוני הישראלי ממנה. בנוסף לכך טוענים: צרפת לא סייעה ולא פעלה באופן משמעותי מול ממשלת לבנון שתפרק את החיזבאללה מנשקו - ויותר מזה, ניסתה להגביל את ישראל מלהילחם בארגון.

מוקדם יותר היום, פרסמנו כי ישראל החליטה כאמור להפסיק את הרכש הביטחוני מצרפת, בהנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם. הרכש הופסק - למעט החוזים שעדיין קיימים.

בישראל אומרים כי צרפת הובילה בשנתיים האחרונות קו עוין לישראל, "מה שלא מאפשר לנו לסמוך עלייה בסוגיית היצוא הבטחוני".