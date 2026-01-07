משרד החינוך האמריקני פרסם היום (רביעי) את רשימת המדינות המשקיעות הכי הרבה במוסדות ההשכלה הגבוהה בארצות הברית. עם זאת, מהסתכלות קצרה בנתונים עולה כי בראש הרשימה נמצאת לא אחרת מקטאר, עם השקעה של יותר מ-6.6 מיליארד דולר.

עוד ברשימה נמצאת גרמניה עם 4.4 מיליארד דולר, בריטניה עם 4.3 מיליארד דולר, סין עם 4.1 מיליארד, קנדה 4 מיליארד, סעודיה 3.9 מיליארד ושוויץ עם 3.4 מיליארד דולר.

הנתונים המטרידים מגיעים לאחר שבחודש שעבר מרכז מחקר עולמי פרסם דוח מקיף על מה שהוא מכנה "קמפיין רב-דורי של האחים המוסלמים" שמטרתו "לשנות את החברה המערבית מבפנים" וכן "לחדור בסתר לארצות הברית".

הדו"ח בן 200 העמודים, שפורסם על ידי המכון לחקר אנטישמיות ומדיניות עולמית, נשען על מסמכי האחים המוסלמים הפנימיים וטוען כי חירויות המערב נוצלו באופן שיטתי לקידום מטרות אידיאולוגיות אסלאמיסטיות, בעוד הארגון ממשיך בתוכניתו בת חמשת העשורים להטמיע את עצמו בתוך ארצות הברית.

למעשה, בדוח נכתב כי האחים המוסלמים קיבלו גישה לסוכנויות ממשלתיות, היו מעורבים בייעוץ למדיניות זכויות האזרח האמריקנית, חדרו למוסדות חינוך ויצרו טביעת רגל נרחבת ברשתות החברתיות.

על פי הדוח, האחים המוסלמים כיוונו לכאורה לחדור לסוכנויות ממשלתיות אמריקניות, כולל מחלקת המדינה, מחלקת ביטחון המולדת ומשרד המשפטים, באמצעות מינויים מקצועיים ותפקידי ייעוץ.