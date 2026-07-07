יפרוש? המועמד האנטי-ישראלי לסנאט בעל הקעקוע הנאצי מואשם באונס

עדות חמורה שפורסמה באתר פוליטיקו חושפת האשמות באונס נגד המועמד הדמוקרטי לסנאט במדינת מיין, גרם פלטנר. בת זוגו לשעבר, ג'ני רסיקוט, תיארה כיצד פלטנר נכנס לביתה בשנת 2021 כשהוא שיכור לחלוטין, עלה לחדרה ולא קיבל את סירובה המפורש.

בראיון לרשת CNN נשאלה רסיקוט האם נאנסה על ידו והשיבה: "על פי ההגדרה, כן, לחלוטין כן". היא הוסיפה כי נאלצה לציית לו מחשש לשלומה מאחר שלא יכלה להילחם בו פיזית, וציינה בפני המראיין ג'ייק טאפר: "הרגשתי שלשתף פעולה למען הבטיחות שלי הייתה האופציה הפחות גרועה".

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בעקבות הפרסום, הממסד הדמוקרטי בוושינגטון דורש מפלטנר להסיר את מועמדותו לאלתר. בהצהרה משותפת של מנהיג הדמוקרטים בסנאט צ'אק שומר ויו"ר ועדת הקמפיין קירסטן ג'יליברנד, קראו השניים לפרישתו ואמרו כי "על פלטנר לפרוש מיד ולאפשר לדמוקרטים במיין לבחור מועמד חדש".

פלטנר עצמו הכחיש את המיוחס לו בסרטון שהפיץ ברשתות החברתיות ובו טען כי "כל האשמה בהתנהגות ללא הסכמה היא שקרית לחלוטין", אך אישר כי הוא בוחן את המשך דרכו בקמפיין לאור המציאות הפוליטית.

הפרשה הנוכחית מצטרפת לשורה ארוכה של שערוריות סביב פלטנר, חייל מארינס לשעבר שהפך לתקוות השמאל הרדיקלי במרוץ המפתח מול הסנאטורית הרפובליקנית סוזן קולינס, שהגיבה לדברים ומסרה כי "ההאשמות הללו מזעזעות".

פלטנר, שהגדיר עצמו כ"קומוניסט גאה", נשא על חזהו קעקוע המזוהה עם יחידת האס.אס הנאצי, ואשתו אף חשפה בפני אנשי הקמפיין שלו כי נהג לשלוח הודעות מיניות בוטות ל-12 נשים שונות. בעבר עורר סערה כשכתב ברשת רדיט כי נשים הפוחדות מאונס צריכות להימנע מלהשתכר וכי "קורבנות תקיפה מינית צריכות פשוט לקחת קצת אחריות על עצמן", אמירה שעליה התנצל מאוחר יותר.

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לצד הפרשיות המיניות, פלטנר מחזיק בעמדות אנטי-ישראליות קיצוניות, הגדיר את פעולות צה"ל בעזה כ"רצח עם" וקרא להפסקת הסיוע הצבאי לישראל. שיא הבוטות נרשם בדיון שקיים ברשת על סרטון של מתקפת טרור של חמאס, שבה נהרגו חיילי צה"ל סמוך לנחל עוז בשנת 2014, שם כתב פלטנר על הפגיעה בחיילים: "מדובר בפשיטה מוצלחת ויפה מאוד נגד יריב חזק יותר, אני אוהב את זה". החוק במיין מאפשר לדמוקרטים להחליף את המועמד על פתקי ההצבעה אם יפרוש עד ל-13 ביולי, ונראה כי הלחץ הפוליטי והציבורי להדחתו רק הולך ומתגבר.