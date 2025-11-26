במקביל לכהונתו כשגריר בישראל: האקבי מופיע בפרסומת לתרופות

צופי הטלוויזיה בארצות הברית הופתעו להיתקל היום (רביעי) בפרסומת לתרופות בה מופיע לא אחר מהשגריר בישראל - מייק האקבי. בפרסומת, שצולמה ב-2016, הוא מפרסם כדור בשם Relaxium, לאנשים המתקשים להירדם.

הכדור, שאינו מאושר על ידי ה-FDA, מינהל המזון והתרופות האמריקני, נמכר לאנשים שסובלים ממצבי מתח, חרדה ועצבנות.

בפרסומת אומר האקבי: "אני סומך על הכדור 'Relaxium sleep' וגם אתם צריכים, תוך כדי שהוא קורא לצופים להתקשר למספר שמופיע על המסך ולהזמין בעצמן כדורי שינה.

האקבי, שהיה מועמד לנשיאות ארה"ב בשנת 2016, ממשיך להרוויח מהפרסומת גם בזמן כהונתו בתפקיד הממשלתי הבכיר.