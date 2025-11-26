במקביל לכהונתו כשגריר בישראל: האקבי מופיע בפרסומת לתרופות

הדיפלומט האמריקני המתגורר בישראל ממשיך לכהן כדובר בתשלום של כדור שינה • התרופה המדוברת אינה מאושרת לשימוש על ידי ה-FDA אך נמכרת בארץ

ברק בטש
ברק בטש ■ כתב דסק החוץ ■ 
1 דקות קריאה
שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, עם כניסתו לתפקיד, ארכיון
שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, עם כניסתו לתפקיד, ארכיוןחיים גולדברג/פלאש 90

צופי הטלוויזיה בארצות הברית הופתעו להיתקל היום (רביעי) בפרסומת לתרופות בה מופיע לא אחר מהשגריר בישראל - מייק האקבי. בפרסומת, שצולמה ב-2016, הוא מפרסם כדור בשם Relaxium, לאנשים המתקשים להירדם.

הכדור, שאינו מאושר על ידי ה-FDA, מינהל המזון והתרופות האמריקני, נמכר לאנשים שסובלים ממצבי מתח, חרדה ועצבנות. 

בפרסומת אומר האקבי: "אני סומך על הכדור 'Relaxium sleep' וגם אתם צריכים, תוך כדי שהוא קורא לצופים להתקשר למספר שמופיע על המסך ולהזמין בעצמן כדורי שינה.

האקבי, שהיה מועמד לנשיאות ארה"ב בשנת 2016, ממשיך להרוויח מהפרסומת גם בזמן כהונתו בתפקיד הממשלתי הבכיר. 

"ארה"ב לא נוטשת את ישראל": השגריר מייק האקבי בריאיון עם מירי מיכאלי על הח'ותים, איראן והפתעות טראמפ
