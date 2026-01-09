לא רק ונצואלה: כך האיש החזק בתבל מנהל את העולם

מעט יותר משנה מאז שנכנס בחזרה לבית הלבן, דונלד טראמפ מפזר איומים לכל עבר, ולרוב מוציא אותם לפועל. האיום האחרון שבהם, שוגר לעבר נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, עד שנלכד במבצע צבאי. טראמפ מאיים ומקיים, ולא רק ונצואלה.

מאיראן ועד גרינלנד, מתימן ועד קנדה - הוא מניף את שוט האיומים, מציב אולטימטום ופועל. בכתבה ששודרה הערב (שישי) ב"קבינט שישי", כתבנו טל שנהב מציג: כך האיש החזק בתבל מנהל את העולם.

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד