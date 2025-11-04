תיעוד מארה"ב: העריקים החרדים שהעדיפו לעזוב את ישראל
עשרות חרדים עזבו את הארץ כדי לחמוק מגיוס ומצווי המעצר - וקנו כרטיס טיסה בכיוון אחד לארצות הברית - רחוק ממשפחותיהם ומהחברים • כתב i24NEWS ארי קלמן פגש אותם וביקר בישיבה שהפכה לעיר מקלט למשתמטים • צפו
ארי קלמןכתב לענייני חרדים
תיעוד מיוחד מניו ג'רזי: עשרות צעירים חרדים עזבו את ישראל כדי לחמוק מגיוס ומצווי המעצר. עם כרטיס טיסה בכיוון אחד הם עוברים לארצות הברית, רחוק מהמשפחה ומהחברים - הכול כדי לא לשרת בצה"ל. כתב i24NEWS לענייני חרדים ארי קלמן פגש אותם וביקר בישיבה שהפכה לעיר מקלט למשתמטים - בלב אמריקה. הערב (שלישי) הוא פרסם את התיעוד המיוחד ב"המהדורה המרכזית".
