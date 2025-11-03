כל הסקרים מראים: ממדאני בדרך להיות ראש עיריית ניו יורק

פחות מחצי יממה לפתיחת הקלפיות - כמעט בלתי אפשרי להתגבר על הפערים: המועמד הדמוקרטי, האנטי-ישראלי, מוביל באופן מובהק • כתב i24NEWS עמיחי שטיין עם תמונת המצב המלאה ב"המהדורה המרכזית" • צפו

עמיחי שטיין
עמיחי שטיין ■ כתב לענייני דיפלומטיה
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
ניו יורק בוחרת
ניו יורק בוחרת-

פחות מחצי יממה לפתיחת הקלפיות בבחירות לראשות עיריית ניו יורק - לא משנה באיזה סקר מסתכלים, השורה התחתונה די זהה: זוהרן ממדאני בדרך להיות ראש עיריית ניו יורק הבא. כתב i24NEWS לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין הציג הערב (שני) ב"המהדורה המרכזית" את תמונת המצב בסקרים. 

ממדאני זוכה ל-48-41 אחוזי תמיכה, אנדרו קואומו העצמאי, זוכה ל-34-31 אחוזים, והמועמד הרפובליקני קרטיס סליווה זוכה ל-24-15 אחוזי תמיכה כאשר ברור שאם הוא היה פורש מהמירוץ - היה ניתן ככל הנראה לעצור את ממדאני. 

Video poster
ניו יורק בוחרת

אם ממדאני אכן ינצח, הוא יהיה המוסלמי הראשון בראשות העיר, והצעיר ביותר מזה 100 שנים. 

הניצחון שלו צפוי להגיע בעיקר בזכות קולות הצעירים. רוב הקהילות היהודיות, למעט בודדות, מתנגדות לו, שכן הוא לא מסתיר את דעותיו בכל הקשור לישראל.

צפו בדיווח המלא מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות