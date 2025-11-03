כל הסקרים מראים: ממדאני בדרך להיות ראש עיריית ניו יורק

פחות מחצי יממה לפתיחת הקלפיות בבחירות לראשות עיריית ניו יורק - לא משנה באיזה סקר מסתכלים, השורה התחתונה די זהה: זוהרן ממדאני בדרך להיות ראש עיריית ניו יורק הבא. כתב i24NEWS לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין הציג הערב (שני) ב"המהדורה המרכזית" את תמונת המצב בסקרים.

ממדאני זוכה ל-48-41 אחוזי תמיכה, אנדרו קואומו העצמאי, זוכה ל-34-31 אחוזים, והמועמד הרפובליקני קרטיס סליווה זוכה ל-24-15 אחוזי תמיכה כאשר ברור שאם הוא היה פורש מהמירוץ - היה ניתן ככל הנראה לעצור את ממדאני.

אם ממדאני אכן ינצח, הוא יהיה המוסלמי הראשון בראשות העיר, והצעיר ביותר מזה 100 שנים.

הניצחון שלו צפוי להגיע בעיקר בזכות קולות הצעירים. רוב הקהילות היהודיות, למעט בודדות, מתנגדות לו, שכן הוא לא מסתיר את דעותיו בכל הקשור לישראל.

