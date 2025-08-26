כשברקע סופת חול עזה: פסטיבל "ברנינגמן" בסכנת ביטול

מומלצים -

אירוע האומנויות והמוזיקה ברנינגמן המתקיים בנבאדה שבארצות הברית, התחיל ביום ראשון השבוע עם סופות חול קיצוניות. לפסטיבל מגיעים מדי שנה כשבעים אלף איש, ולצרוך קיומו נבנית על אדמת המדבר עיר זמנית בשם בלאק רוק.

לאירוע מגיעים מדי שנה כארבעת אלפים ישראלים שחוגגים אמנות וביטוי עצמי. הסופה בתחילת הפסטיבל כונתה על ידי משתתפים ותיקים: "הסופה החזקה ביותר בהיסטוריה של ברנינג מן", ובשיאה שערי הכניסה לפסטיבל נסגרו, וטיסות בוטלו עד לעיר פיניקס באריזונה השכנה. לאחר הסופה, ירדו במחנה גשמים עזים.

זו לא הפעם הראשונה שהפסטיבל הקיצי נקלע למזג אויר קשוח. באלפיים עשרים ושלוש פקדו שיטפונות מספר מתחמים, ובאלפיים ואחת , לאחר חודשים יבשים במיוחד, כיסו סופות חול את המתחם. למשתתפים מחכה חוויה מפוקפקת בהמשך הפסטיבל, כשמזג האוויר צפוי להחמיר.

