שעות אחרי שממדאני נבחר: צלב קרס רוסס על ישיבה בברוקלין

צלב קרס רוסס היום (רביעי) על ישיבת "מגן דוד" בברוקלין, ניו יורק, שעות אחרי שזוהרן ממדאני האנטי ישראלי נבחר לראשות העיר ניו יורק. המשטרה המקומית פתחה בחקירה.

בתוך כך, נשיא "ישיבה יוניברסיטי" בניו יורק, הרב ד"ר ארי ברמן, מסר ברקע הבחירה בממדאני כי העיר "נכנסת היום לפרק פוליטי חדש, ולמרות זאת 'ישיבה יוניברסיטי' ממשיכה לעמוד איתנה ונחושה במשימתה: לחנך ברוח ערכי התורה ולעמוד כתף אל כתף עם עם ישראל ועם מדינת ישראל. נפגוש את הרגע הזה לא מתוך פחד, אלא מתוך ביטחון עמוק ושליחות: לדבר בקול ברור ובגאווה כיהודים, לחזק את מוסדותינו וקהילותינו, ולבנות גשרים גם עם מי שעדיין אינם מבינים את סיפורנו ואת דרכנו. דווקא ברגע המכריע הזה עבור העיר שלנו ולעתידה, נמשיך לעמוד בעוצמה, בבהירות ובאמונה איתנה".

ממדאני בן ה-34, מזוהה עם השמאל הכלכלי במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, ומגדיר את עצמו כסוציאליסט דמוקרטי. במצע הבחירות שלו, קורא להקמת רשת מרכולים בבעלות עיריית ניו יורק. באשר ליחסו לישראל - ממדאני הוא ממבקריה החריפים ביותר של ישראל לגבי מדיניותה על הפלסטינים, לטענתו ישראל נוקטת במדיניות אפרטהייד, ואף הצהיר כי אם ייבחר - ינחה את משטרת ניו יורק לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בהתאם לצו המעצר הבין לאומי שהוצא נגדו.