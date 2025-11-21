אקוניס: "עדיין לא מאוחר לעצור אינתיפאדה עולמית"

הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, התייחס הלילה (בין חמישי לשישי) במרומז לניסיונות שמוביל ראש העיר הנבחר של ניו יורק זוהרן ממדאני להבדיל בין מדינת ישראל לבין היהודים. בערב הגאלה של עמותת ידידי האוניברסיטה הפתוחה בארצות הברית אמר אקוניס: "לאחרונה יש תנועה שמנסה להפריד בין מדינת ישראל לבין הקהילות היהודיות. אין איש שיכול להכחיש את העובדה שישראל קמה כמדינת העם היהודי - וכך היא תשאר".

"אלה ימים מאתגרים, של עליה ברורה באנטישמיות במדינות מערב אירופה ובארצות הברית. לצערנו, באוניברסיטאות רבות במדינות המערב קריאות ברורות לחיסול ישראל, בעידוד מרצים, הן 'אופנתיות' במיוחד".

עוד הוסיף כי "אמריקה ממש לא רוצה 'אינתיפאדה גלובלית', שאחד הביטויים שלה הוא טבח השבעה באוקטובר. לא מאוחר לעצור".

"נדרש רק חינוך טוב - מה שלא מקבלים המפגינים כאן וחלק ניכר מהמרצים שלהם", ציין.