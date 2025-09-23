טראמפ: "להפיל מטוסי קרב רוסיים שפולשים לשטח מדינות נאט"ו, תלוי בנסיבות - אולי נסייע"

מומלצים -

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (שלישי) לתקשורת בזמן פגישתו עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, כי לדעתו "מדינות נאט"ו צריכות ליירט מטוסים רוסיים שפולשים לשטחם". לשאלה האם יעזור ליירט את המטוסים, השיב טראמפ: "תלוי בנסיבות". מדובר בנקיטת צד אפשרית של נשיא ארה"ב נגד רוסיה במלחמתה עם אוקראינה, כשבועיים אחרי שרחפנים רוסיים חדרו למרחבים של פולין ואסטוניה.

טראמפ הוסיף כי "לאחר שהכרתי והבנתי לעומק את המצב הצבאי והכלכלי של אוקראינה/רוסיה, ולאחר שראיתי את הצרות הכלכליות שהיא גורמת לרוסיה, אני חושב שאוקראינה, בתמיכת האיחוד האירופי, נמצאת במצב שבו היא יכולה להילחם ולנצח את כל אוקראינה בחזרה לצורתה המקורית. עם הזמן, הסבלנות והתמיכה הכספית של אירופה, ובפרט של נאט"ו, הגבולות המקוריים שמהם החלה המלחמה הזו, הם בהחלט אופציה. למה לא?".

רוסיה נלחמת ללא מטרה במשך שלוש וחצי שנים, מלחמה שהייתה צריכה לקחת פחות משבוע לכוח צבאי אמיתי לנצח בה. זה לא מבדיל את רוסיה. למעשה, זה גורם לה להיראות כמו 'נמר מנייר'. כאשר האנשים החיים במוסקבה, ובכל הערים, העיירות והמחוזות הגדולים ברחבי רוסיה, יגלו מה באמת קורה במלחמה הזו, את העובדה שכמעט בלתי אפשרי עבורם להעביר דלק דרך התורים הארוכים שנוצרים, ואת כל שאר הדברים שקורים בכלכלת המלחמה שלהם, שבה רוב כספם מושקע בלחימה באוקראינה, שיש לה רוח גדולה, והיא רק משתפרת, אוקראינה תוכל להחזיר את ארצם בצורתה המקורית, ומי יודע, אולי אפילו ללכת רחוק יותר מזה! פוטין ורוסיה נמצאים בצרות כלכליות גדולות, וזה הזמן שאוקראינה תפעל. בכל מקרה, אני מאחל לשתי המדינות בהצלחה". עוד הדגיש כי ימשיך לספק נשק לנאט"ו, "כדי שיעשה בו מה שהוא רוצה".

הדברים נאמרים לאחר שב-10 לחודש, צבא פולין אישר שרחפנים רוסיים חדרו לשטח המדינה: "רוסיה הפרה את המרחב האווירי של המדינה - על ידי חדירת רחפנים". על כן, פולין העלתה את כוננות ההגנה האווירית וכן קוצרו זמני ההתייצבות לחיילים בצבא. חיל האוויר הפולני ונאט"ו הזניקו מטוסי קרב, ושדה התעופה הבינלאומי שופן בוורשה נסגר, "עקב פעולות של כוחות הצבא", כך נמסר. עם זאת, בהמשך נפתח שדה"ת מחדש. נשיא פולין אף הזהיר בהמשך כי המדינות "מתקרבות למלחמה".

עשרה ימים לאחר מכן, גם אסטוניה אישרה שרחפנים רוסיים חדרו לשטחה, ושרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, מסרה כי "מדובר בפרובוקציה מסוכנת ביותר. היא מחריפה עוד יותר את המתיחות באזור. נמשיך לתמוך במדינות החברות שלנו בחיזוק הגנותיהן באמצעות משאבים אירופיים. פוטין בוחן את נחישות המערב, אסור לנו להראות חולשה".