"ידם על הקיצונים במשטר - על העליונה": ארה"ב עדיין ממתינה לתשובה האיראנית

המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשך, כאשר גם היום (שלישי) בוושינגטון עדיין ממתינים לתשובה האיראנית בנוגע לתוכנית 15 הנקודות, כך לדברי שני גורמים המעורים בפרטים ששוחחו עם כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין.

הם הדגישו בשיחה עם i24NEWS: "בוויכוח שמתנהל בנושא בצמרת הממשל האיראני, ידם של הקיצונים נמצאת על העליונה".

במקביל, עדיין לא ברור האם ארצות הברית תנקוט בפעולה צבאית כלשהי במצרי הורמוז. בישראל מקווים שהדבר אכן ייצא לפועל, אך מודים - "כרגע, לא ברור מה טראמפ יחליט".

מוקדם יותר היום, מזכיר המלחמה אמריקני פיט הגסת' במהלך מסיבת עיתונאים: "אנחנו מעדיפים עסקה. אם הם רוצים לוותר על השאיפות שלהם ולפתוח את המיצרים - נהדר. אנחנו רוצם לוודא שהמשטר החדש, האחראי, הוא במקום טוב יותר כדי שיעשה עסקה. אנחנו רוצים את זה - אם לא, נמשיך".

"מדינות אחרות צריכות להקשיב לנשיא כשהוא מדבר. אולי כדאי שיילמדו להילחם לבד", אמר תוך שהוא עוקץ את מעצמות אירופה ומדינות נוספות שסירבו להצטרף ללחימה.

בהמשך התייחס לסוגיית הפעולה האפשרית במצר הורמוז: "אני לא מבין מדוע אנשים חושבים שטראמפ לא יפעיל כוחות רגליים באזור בצורה מושכלת. תראו מה הוא השיג. אתה לא לא יכול לנצח במלחמה כשאתה מספר לכולם מה אתה הולך לעשות - ובמיוחד מתי אתה מתכוון לעצור".