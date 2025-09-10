דרמה ביוטה: הפעיל הפרו-ישראלי צ'ארלי קירק נורה בצווארו

מומלצים -

הפעיל הימין הפרו-ישראלי צ'רלי קירק נורה הערב (רביעי) באירוע שבו השתתף באוניברסיטה במדינת יוטה שבארה"ב, ולפי הדיווח ברשת NBC הוא נפגע באורח קשה בצווארו. קירק הוא אחד ממובילי דעת הקהל המוכרים ביותר בשנים האחרונות בארה״ב, ועל פי התיעודים שפורסמו ברשת, קיק נפגע קשה בצווארו בעת שנאם בישיבה בפני הקהל ביוטה. האייטם מכיל תיעודים קשים לצפייה מהתקרית.

הרשתות החברתיות

https://x.com/i/web/status/1965848149869969538 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית - הירי התבצע מרחוק, ולא מקרוב כפי שהוערך לראשונה. מדובר על בערך כ-200 מטר של מרחק בין היורה לנרצח.

כאמור, צ'רלי קירק בן ה-31 נחשב לפעיל פוליטי מהצד הימני של המפה הפוליטית, שמרבה להגן על מדיניות ישראל ואף התעמת עם תומכי חמאס. כמו כן, הוא נחשב למפיץ ערכים שמרניים בקרב בני נוער בארה"ב.

https://x.com/i/web/status/1965852077508190386 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

https://x.com/i/web/status/1965856817692741753 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

דקות אחרי האירוע הקשה, סגן הנשיא ואנס צייץ: ״תתפללו עבורו״. גם הנשיא טראמפ: "כולנו חייבים להתפלל עבור צ'רלי קירק, הוא בחור נהדר" .גם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מיהר לצייץ:" אנו מתפללים עבורו".

https://x.com/i/web/status/1965853456209748082 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .