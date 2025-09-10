דרמה ביוטה: הפעיל הפרו-ישראלי צ'ארלי קירק נורה בצווארו

בתיעוד שהופץ ברשתות נשמעות יריות באוניברסיטת יוטה ולאחריהם המשפיען השמרן צונח אל הקרקע • קירק נחשב לתומך ישראל ומפיץ ערכים שמרניים • נתניהו צייץ: "כולנו מתפללים עבורו" • תיעודים קשים לצפייה

הפעיל החברתי השמרן, צ'ארלי קירק, נורה באירוע באוניברסיטת יוטה

הפעיל הימין הפרו-ישראלי צ'רלי קירק נורה הערב (רביעי) באירוע שבו השתתף באוניברסיטה במדינת יוטה שבארה"ב, ולפי הדיווח ברשת NBC הוא נפגע באורח קשה בצווארו. קירק הוא אחד ממובילי דעת הקהל המוכרים ביותר בשנים האחרונות בארה״ב, ועל פי התיעודים שפורסמו ברשת, קיק נפגע קשה בצווארו בעת שנאם בישיבה בפני הקהל ביוטה. האייטם מכיל תיעודים קשים לצפייה מהתקרית. 

יריות ולאחריהן הצניחה על הקרקע: צ'רלי קירק נורה בצווארו ומצבו לא ברור | תיעוד קשה לצפייה הרשתות החברתיות

לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית - הירי התבצע מרחוק, ולא מקרוב כפי שהוערך לראשונה. מדובר על בערך כ-200 מטר של מרחק בין היורה לנרצח. 

כאמור, צ'רלי קירק בן ה-31 נחשב לפעיל פוליטי מהצד הימני של המפה הפוליטית, שמרבה להגן על מדיניות ישראל ואף התעמת עם תומכי חמאס. כמו כן, הוא נחשב למפיץ ערכים שמרניים בקרב בני נוער בארה"ב. 

דקות אחרי האירוע הקשה, סגן הנשיא ואנס צייץ: ״תתפללו עבורו״. גם הנשיא טראמפ: "כולנו חייבים להתפלל עבור צ'רלי קירק, הוא בחור נהדר" .גם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מיהר לצייץ:" אנו מתפללים עבורו".

